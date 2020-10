Slovenská herečka krízu neustála: ROZVOD po štyroch rokoch!

PRAHA - Je to potvrdené! Hoci tento rok opakovane prechádzali krízou, v máji nám informáciu o chystanom rozvode Vlastina Svátková vyvrátila. V neskorších rozhovoroch však nepopierala, že jej vzťah s manželom Jiřím je napätý. Práve on nakoniec požiadal o rozvedenie ich manželstva.

Herečka nikdy netajila, že sú s manželom Jiřím Kounickým absolútne odlišní. Ona je typická nesystematická umelkyňa, on chce mať vo všetkom poriadok. Ona dopredu netuší, čo kúpi do domu a koľko to bude stáť, on to chce mať dopredu naplánované.

„Keby nebolo Meryl Streep, ktorá je so svojím mužom viac ako 40 rokov, a ktorá hovorí, že im to vydržalo len vďaka tomu, že majú rozdielne povahy, prisahala by som, že s tak odlišným človekom, ako je môj muž, neprežijem,” napísala Svátková na sieti Instagram v decembri 2019.

Vlastina a Jiří so spoločným synom a deťmi z predchádzajúcich vzťahov Zdroj: Instagram VS

O pár dní neskôr pridala informáciu, že Jiří sa chce rozvádzať a sťahovať približne každé tri mesiace. Vtedy to písala ešte veselým tónom, no v čase koronakrízy priznala, že od začiatku roka prechádzali vážnou krízou.

Ako sme zistili v máji, Kounický si na Facebooku začal uvádzať, že žijú oddelene. No Vlastina nám vtedy fámy o chystanom rozvode poprela. Dnes je už situácia iná. „Manžel sa rozhodol riešiť to rozvodom a ja to rešpektujem. Bola som naivná, žila som podľa nejakých vysnených predstáv a nevidela som realitu. Stále som sa snažila, aby všetko bolo skvelé a dokonalé, ale to nie je. Chyba nie je len na strane manžela, ale aj na mojej,” uviedla pre český Blesk.

To, že túži po dokonalej rodine, ale snahy o harmóniu jej akosi nevychádzajú, riešila herečka už aj v minulosti so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram V.S.

Pre Vlastinu to bude už druhý rozvod. S režisérom Danom Svátkom jej to vydržalo sedem rokov. Jiřího Kounického si vzala 21. októbra 2016, pred rozvodom tak ešte stihnú zavŕšiť štvrtý rok svojho oficiálneho zväzku.