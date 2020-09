Slovenská herečka otvorene: Potrebovala odbornú pomoc... Rúca sa jej manželstvo!

Vlastina Svátková za sebou už má jedno nevydarené manželstvo a z neho dvoch synov. S aktuálnym mužom Jiřím Kounickým má ďalšieho chlapčeka. Otázkou ale je, či spolu zostanú ako rodina.

Herečka začiatkom roka priznala krízu, no potom tvrdila, že to ustáli.

Koronavírus zachraňuje slovenskej herečke vzťah: Rozvod bol na spadnutie... Spoločná karanténa všetko mení!

Lenže neskôr sme si všimli, že Jiří si na Facebooku v kolónke stav uvádza "oddelený". A na Instagrame slovenskej umelkyne začali pribúdať správy od istej ženy, aby priznala rozvod. „Nie je to pravda. Píše to tá stalkerka,” povedala nám s tým, že ide o tvrdenia ženy, ktorá ju prenasleduje. odsťahovanie manžela však nekomentovala.

Teraz ale v rozhovore pre Blesk priznala, ako to celé je. „Prechádzame ťažkým obdobím, ale stále spolu bývame, rozvedení nie sme. Dostali sme sa do fáze, ktorá podľa mňa musela prísť, aby sme si ujasnili, akou cestou by sme sa mali vydať ďalej,” uviedla. A netajila, že ich cesty sa nakoniec naozaj môžu rozísť. „Možno zistíme, že každý z nás túži po niečom inom. Alebo že jeden chce bojovať za rodinu a manželstvo, ale ten druhý už nie,” povedala úprimne. Ako dodala, žije síce v neistote, ale nebojí sa jej, pretože ak niečo stratí, tak to bude práve niečo, čo už nefunguje.

Blesku prezradila aj to, že s manželom navštevovali terapeuta – spoločne aj každý zvlášť. Tiež sa obrátila aj na mediátorku. „Terapeutické sedenia môžem iba odporučiť. Ako samostatné, tak aj spoločné. Môžu vzťah zlepšiť alebo bez emócií ukončiť, čo nemusí byť žiadna tragédia, pretože na vás niekde čaká niekto vhodnejší,” tvrdí Vlastina. Aktuálne teda len čaká, k akému rozhodnutiu s Jiřím spoločne dospejú – či v manželstve zostanú alebo nie.