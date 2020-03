Radikálna zmena Pavla Bruchalu: Exmarkizáka dostala karanténa... Šiel dohola!

BRATISLAVA – V izolácii či karanténe sa teraz odporúča ostať každému, no toľko dní doma v nás prebúdza rozličné nápady. Kým niektorí začnú skladať puzzle, štrikovať, čítať knihy, na ktoré sa chystajú už rok, bývalý markizák Pavel Bruchala (42) to vzal z radikálnejšieho konca a šiel úplne dohola!

Karanténa nás má ochrániť, no na mnohých z nás sa už začína pomaly, ale isto podpisovať, a to v rôznych podobách. Toľko času doma bez možnosti výletu, vybehnutia si na kávu s priateľmi či nakupovania nás privádza k rozličným rozhodnutiam. Niekto šije rúška, aby pomohol iným, niekto sa púšťa do hobby, na ktoré doposiaľ nemal dosť času a ďalší sa zas rozhodne pre radikálnu zmenu.

Presne to urobil bývalý moderátor z televízie Markíza Pavel Bruchala, ktorý v poslednom čase zásoboval svoj profil na Instagrame najmä zážitkami z cestovania. Teraz však i on musí sedieť doma, a tak urobil v skutku zaujímavý krok. „Tak som sa rozhodol, že si spríjemním ten čas, kedy máme zostať doma. A že je čas možno spraviť nejakú zmenu, takú radikálnu, a keď som sa tak na seba pozrel do zrkadla, tak som si povedal, že už toho nemám veľa na tej hlave, tak by som si to mohol vlastne úplne skrátiť a využiť ten čas aj na regeneráciu pokožky,“ prezradil vo videu modrooký sympaťák. .

Na svoj profil na sociálnej sieti pridal priebeh toho, ako ide dohola. „Poďme na to, možno tým inšpirujem aj ďalších z vás,“ povedal Bruchala, ktorý si hneď začal holiť hlavu. Napokon so smiechom dodáva: „Myslel som si, že nemám toľko vlasov.“ Dokonca vtipkoval, že si možno nechá vlasy na bokoch. Musíme však dodať, chvalabohu, že dal dolu všetko. S vlasmi po bokoch totiž tak trochu pripomínal rozprávkového Gargamela.