Radikálna zmena markizáčky: Vlasy po pás sú minulosť!

Nikola, alebo skôr Nikča, ako ju všetci na Farme volali, sa prebojovala z dosadených banditov najďalej. Snažila sa vždy priložiť ruku k dielu, vyhýbala sa konfliktom a zo všetkých farmárov mala k zvieratám zrejme najvrúcnejší vzťah. Ani to však nestačilo na to, aby to dotiahla až do finále.

Nikča Prsteková na markizáckej Farme. Zdroj: TV MARKÍZA

Napriek tomu sa brunetka zo Záhoria zapísala do pamäti ľudí. A to nielen vďaka svojej povahe, ale najmä ženy si iste všimli jej krásnu, hustú a dlhú hrivu. I keď mala vlasy veľakrát zopnuté v cope. Tomu je však koniec. Vlasov po pás sa exfarmárka vzdala. Aj keď tak urobila, zrejme to pre ňu nebolo najľahšie. Na videu, kde jej kaderníčka odstrihla poriadny kusisko, si totiž zakrýva tvár a do zrkadla radšej ani nepozerá.

Sama priznala, že toto bola jedna z najväčších zmien. Dokonca jej tvár lemuje aj jemný melír. Vlasy si nechala skrátiť na dĺžku tesne pod plecia. „Prvá najväčšia zmena. Vlasy vždy dorastú a podľa dĺžky odstrihnutých vlasov uvidíme, či sa dajú darovať na dobrú vec,” napísala Nikča k záberu s novým účesom, ktorý jej veľmi pristane.

Nikča si nechala z vlasov odstrihnúť poriadny kus. I tak jej to veľmi pristane. Zdroj: Instagram N.P.