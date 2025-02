Exmoderátorovi Bruchalovi ležia POLITICI v žalúdku: Podáva si ich rad-radom, nešetril ani...

Bruchala slovenských politikov vo svojich verejných vyjadreniach nešetril. (Zdroj: Ján Zemiar)

Najtvrdšie slová smerovali na premiéra Roberta Fica. Bruchala očakával, že po atentáte v máji získa premiér určitú pokoru a začne prehodnocovať svoj život. Na jeho prekvapenie sa však nič také nestalo. „Stal sa ešte horším, ešte odpornejším. Nerozumiem tomu,“ vyjadril sa sklamane. Podľa neho v premiérovi zostalo toľko zloby, že sa len čaká, kedy ho dostihne osud. „Ja čakám, kedy a počas ktorej tlačovky buď príde blesk z neba alebo mu praskne bypass alebo niečo podobné. Ale ten človek si ide ďalej,“ dodal nekompromisne v podcaste Lužifčák.

Ani bývalý premiér Igor Matovič neostal bez kritiky. Bruchala sa pozastavil nad tým, ako si Matovič sám vsugeroval rolu výnimočného spasiteľa Slovenska a dodnes vníma svoj politický pád ako veľkú krivdu. „On to cítil cez svätého ducha, že je poverený tým, aby zachránil Slovensko. Len mu to trošku nejako nevyšlo,“ povedal ironicky. Nezabudol pripomenúť ani fakt, že Matovič dokázal niečo nevídané. „Bol to politik, ktorý dokázal zničiť Fica a zároveň ho vzkriesiť. To sa nikdy nikomu nepodarilo, iba Matovičovi. Tou svojou hlúposťou, ničím iným a tým, že všetko bral osobne,“ skonštatoval trpko.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová je Paľovou bývalou kolegyňou a kamarátkou, a o to tvrdšie slová jej adresoval priamo: „Martinka, nemám žiaden problém ti to povedať face to face a ty ma dobre poznáš a vieš, že sa nikoho nebojím a určite nie teba.“ Zdôraznil, že jej rétorika nie je jej vlastná a že skutočné rozhodnutia robí Machala. „Ty si s kultúrou v živote nikdy nič nemala a nemáš,“ odkázal jej bez okolkov. Poukázal tiež na to, že na iných ministerstvách neexistuje úradník, ktorý by mal taký obrovský vplyv ako Machala v oblasti kultúry.

Bruchala neostal len pri politickej kritike, ale naznačil aj osobné faktory, ktoré podľa neho zohrávajú rolu v správaní týchto politikov. Pri Šimkovičovej sa zamyslel nad tým, či jej nešťastný osobný život neovplyvňuje jej rozhodovanie. „Nechcem sa znížiť k tomu, aby som rozoberal jej súkromný život, ale pomenoval by som to tak, že to nie je šťastná žena,“ skonštatoval. „Myslím si, že ak ľudia nie sú šťastní v súkromí, tak sa takto prejavuje aj v pracovnej oblasti.“ V prípade Machalu naznačil, že jeho správanie by mohlo mať korene v rodinnom prostredí. Na záver Bruchala celú svoju kritiku zhrnul jasným verdiktom: „Všetci títo ľudia šíria zlo a nenávisť, pretože sú nešťastní.“