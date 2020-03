Kvôli klebeteniu prišla slovenská herečka takmer o bývanie: Skoro som podpálila dom!

BRATISLAVA – Niekedy stačí len chvíľka nepozornosti a môže dôjsť k poriadnej tragédii. Svoje o tom vie aj slovenská herečka Jana Hubinská (55), ktorá si takmer podpálila dom. Za všetko pritom mohol jediný telefonát, počas ktorého vyriešila pracovné záležitosti a potom sa s volajúcim pustila do klebetenia. To však robiť nemala!

Sympatická herečka, ktorá kedysi v začiatkoch Superstar sedela v porote, je hrdou mamou šikovnej a úspešnej Sarah. Keď však bola jej dcéra malá, Jane Hubinskej sa stala nehoda v kuchyni a takmer podpálila celý dom. Pripálila totiž jedlo, ktoré chystala pre vtedy svoje malé dievčatko.

S touto príhodou sa nám priznala na nedávnej vernisáži Jany Brisudovej, ktorá predstavila svoje posledné umelecké diela z bronzu. Výstava bola pritom spojená aj s predstavením nového modelu modernej kuchyne, a preto prišla reč aj na katastrofy pri varení.

„V poslednej dobe celkom nie, lebo to si dávam pozor, keďže varím sem-tam,“ povedala nám Janka, no potom si spomenula na minulosť. „Ale pamätám si, že kedysi dávno, keď moje dieťa bolo ešte malinké a ja som mala tak strašne veľa roboty, že to bolo 24/7, tak som jej robila ráno nejakú krupičnú kašu a do toho mi zazvonil telefón,“ prezradila Hubinská, ktorá bola aj ako mama malého pokladu poriadne vyťažená. V tom čase však ešte telefóny neboli mobilné, a tak...

„Takže ja v druhej izbe niekde na telefóne vybavovala som, všetko som, že áno-áno. Robil sa produkčný plán, že čo, kde, ako a tak debatím. Potom sa to už uvoľnilo, lebo všetky tie veci sa dali dohromady. A už sme len tak klebetili a zrazu ja len... (naznačila čuchanie vo vzduchu, pozn. red.),“ opísala situáciu pre topky.sk herečka, ktorej sa klebetenie vymklo spod kontroly a stratila ostražitosť, čo sa kuchyne týka.

„Krupičná kaša zhorela aj s hrncom. Fakt, že úplne do čierna, takže nedalo sa to vyvetrať dva týždne. Áno, aj ja som skoro podpálila dom,“ povedala napokon s úsmevom a jediné, o čo tak prišla, bol, chvalabohu, len hrniec a nie strecha nad hlavou.

Keď Jana Hubinská svojej dcére Sarah ako malému dieťaťu varila kašu, takmer podpálila dom. Zdroj: archív J.H.