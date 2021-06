FOTO Hubinská ako krásna víla a sexidol Majeský? Aha, je z neho prešedivelý elegán!

BRATISLAVA - Štvrtkový večer patril umeniu - v centre Bratislavy sa totiž slávnostne otvárali nové priestory komorného divadla Colorato. To si nenechali ujsť mnohé herecké hviezdy. Jana Hubinská (57) prišla ako krásna víla a sexidol Marek Majeský (48) sa zmenil na prešedivelého elegána!

VIDEO: Slávnostné otvorenie nových priestorov divadla Colorato

Divadlo Colorato sa po takmer 13 rokoch hrania a kočovania dočkalo vlastných priestorov. Tie slávnostne otvorili vo štvrtok večer a prizvali k tomu nielen svojich vlastných hercov, ale aj ďalšie hviezdy. Krstným otcom novej éry divadla sa stal Marek Majeský.

No a zaujal vynoveným imidžom. Roky ho slovenské ženy obdivovali a označovali za slovenský sexidol. A tento prívlastok mu nemožno odobrať ani teraz, hoci má už pár šedín navyše. Jeho brada, ktorú si vkusne upravuje, už prezrádza, že patrí ku skúsenejším hercom. No pristane mu to aj tak - pozrite, vyzeral ako veľký elegán.

Krstným otcom divadla Colorato sa stal Marek Majeský. Zdroj: Ján Zemiar

Z Mareka Majeského je prešedivelý elegán. Zdroj: Ján Zemiar

Rozhodne zaujala aj herečka Jana Hubinská, ktorá je súčasťou umeleckého tímu divadla. Na slávnostné otvorenie priestorov si obliekla dlhé letné šaty posiate kvietkami a doplnila ich ružovou kabelkou. A s jemnými vlnami vo vlasoch doslova pôsobila ako krásna víla. Veď pozrite sami!

Jana Hubinská vyzerala v kvietkovaných šatách ako víla. Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar