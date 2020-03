Rytmus si vystrelil zo Smotánky: Takto reaguje Markíza a... Musel stiahnuť príspevok!

BRATISLAVA - V stredu ráno Patrik Vrbovský (43) uverejnil príspevok, prostredníctvom ktorého sa prevalilo, že si z markizáckej Smotánky poriadne vystrelil. Tím populárnej relácie totiž predtým spracovával reportáž o premiére jeho dokumentu Tempos, no a kvôli zvukovému komentáru sa potrebovali informovať, ako sa volá manžel jeho nevlastnej sestry. Rytmus však uviedol vymyslené meno, ktoré vo vysielaní napokon naozaj odznelo. Na tom, ako mu jeho žartík vyšiel, sa najprv dobre zabával a teraz...

„Ahoj, Paťo. Zo Smotánky sa pýtajú, či im vieme povedať mená týchto dvoch ľudí. Je to tvoja nevlastná sestra? Prosím ťa, môžem napísať jej meno? Ako sa volá a kto je s ňou? To chcú iba do popisku k tej reportáži, čo robili na premiére,” znelo v správe, ktorú Rytmus zverejnil. Meno svojho švagra uviedol ako "Alojz Géc", čo bol nezmysel, o ktorom človek, ktorý raperovi písal správu, netušil.

V Smotánke tak logicky toto meno odznelo, na čom sa potom dobre zabával. „Čo si myslíte, aké meno mi napadne, keď chce odo mňa meno môjho zaťa do Smotánky, hahahaha,” napísal pod príspevok, ktorý však onedlho stiahol. My sme medzitým zisťovali, ako na celú vec reaguje Markíza, keďže pôvodne to vyzeralo, že komunikáciu s raperom viedol niekto zo Smotánky. Ako sme sa však od dobre informovaného zdroja dozvedeli, celá vec bola inak.

Rytmusov vtípek ľudia zobrali vážne, a tak odznel aj v markizáckej Smotánke. Zdroj: FOTO: Instagram P.V.

Raper Rytmus neskôr svoj príspevok stiahol. Zdroj: Jan Zemiar

Táto komunikácia mala totiž prebehnúť medzi raperom a zodpovedným človekom zo značky najpopulárnejších energetických drinkov na Slovensku, ktorá bola partnerom premiéry a podieľala sa na jej financovaní „To oni mu to písali a potom apelovali na to, aby príspevok vymazal, čo sa aj stalo,” povedal nám zdroj v Markíze s tým, že títo ľudia sa potom dokonca za celú vec ospravedlnili aj televízii. „V televízii sa to nijako nerieši. Rytmus akurát tak urobil reklamu Smotánke, zasmiali sme sa,” dodal náš zdroj.

My sme sa teda kontaktovali komunikačné oddelenie spomínanej značky najznámejších energeťákov s tým, či nám môže potvrdiť, že ich spoločnosť trvala na tom, aby Rytmus príspevok stiahol. Aj napriek tomu, že v Markíze si za týmito informáciami stoja, po takmer troch hodinách nám odpovedala manažérka komunikácie nezvyčajne stručne. „Nemôžem vám potvrdiť,” napísala nám pani Gadušová, ktorá mala mať na starosti aj spomínaný dokument. No, nech je to už akokoľvek, vtípek, ktorý si za krátku chvíľu získal množstvo lajkov a pobavených reakcií, dnes už na Rytmusovom profile nenájdete...