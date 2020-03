Dramatické natáčanie markizáckeho seriálu: Maštalír nechcel dabléra, spadol zo strechy!

Odvaha Maštalírovi nechýba a evidentne si rád dopraje aj trošku adrenalínu. Len tak sa dá vysvetliť, že herec odmietol kaskadéra, ktorý by scénu na streche nakrútil namiesto neho. Pán profesor si najbližšie "skočí" zo šiesteho poschodia gymnázia a hoci by podobne dramatickú časť seriálu bežný herec neriskol, Tomáš si to vyskúšal.

Samozrejme, nešlo to len tak a jeho pád musel byť dobre pripravený, aby bol čo najbezpečnejší. Ako uvádza portál markiza.sk, Maštalír musel najskôr absolvovať tréningy, hoci v skutočnosti sa na zem zrútil "len" z dvoch metrov a pristál v kartónových škatuliach. Scéna sa nakrúcala dvakrát a v poriadnej zime.

Tomáš Maštalír nakrútil pád zo strechy bez dabléra. Zdroj: TV MARKÍZA

Herec skončil v kartónových škatuliach. Zdroj: TV MARKÍZA

„Tomáš absolvoval kaskadérsky výcvik a tréningy pred nakrúcaním, aby zvládol scény sám. Trénoval skok z okna, kde sa skáče do prázdna a skákanie v popruhoch na trampolíne do sedemmetrovej výšky. Tomáš odmietol dabléra, ktorý však bol nachystaný pre prípad, že by sa skomplikovalo nakrúcanie. Všetky scény zvládol sám a s plným nasadením, povedala pre spomínaný portál PR manažérka seriálu Pán profesor” Andrea Macáková. Nuž, klobúk dole za odvahu!