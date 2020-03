Malá Laura z Búrlivého vína opäť na obrazovkách: Už nie je malé dievčatko... Horúce bozkávačky pred kamerou!

Talentovaná blondínka sa objavila v aktuálnej časti Pána profesora a mnohí sa nestíhali čudovať, ako to malé dievčatko vyrástlo. Zo seriálovej dcérenky je dnes dospelá kočka, ktorá už môže stvárňovať oveľa vyspelejšie postavy ako kedysi. V tomto prípade si zahrala študentku gymnázia, jej linka sa točila okolo zakázaného vzťahu s Adamom, úhlavným nepriateľom svojho brata.

Takto Laura vyzerala v čase, keď začínala v Búrlivom víne. Zdroj: TV MARKÍZA

V tomto prípade už teda, samozrejme, nejde o žiadne nevinné flirtíky. Keďže v scenári išlo o vzťah dvoch relatívne dospelých študentov, nechýbali ani odvážnejšie scény. So svojím kolegom si teda Laura pred kamerou vymieňala horúce bozky, a to rovno niekoľkokrát. Nezdalo sa však, že by s tým herečka mala akýkoľvek problém a scény zvládla ako absolútny profesionál.

Laura si zahrala v seriáli Pán profesor. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Okrem toho, bez debaty vyrástla do krásy. V porovnaní s časom, kedy začínala v Búrlivom víne, má už ženské črty aj krivky, oveľa prepracovanejší prejav a je jasné, že o tejto mladej dáme toho budeme ešte veľa počuť! Snáď jej teda dá Markíza aj ďalšiu príležitosť, aby svoj talent mohla rozvinúť naplno.