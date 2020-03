Dovolenka Olivera Andrásyho sa zmenila na väzenie: Korona ich drží na lodi, na pevninu ich nepustia!

INDICKÝ OCEÁN – Takto si to rozhodne nepredstavovali! Keď sa humorista Oliver Andrásy (62) vybral so svojou manželkou Dankou (60) na výletnú plavbu, ani vo sne by mu nenapadlo, že na ostrovy, ktoré mali navštíviť, sa ani nedostanú. Nastúpili totiž na taliansku výletnú loď a kvôli koronavírusu nik nechce plavidlo prijať do prístavu. Exmarkizák so ženou sa tak chtiac-nechtiac stali zajatcami!

Ako informuje web cas.sk, Oliver Andrásy a jeho žena Danka sú doslova uväznení na výletnej lodi. Manželia si chceli dopriať oddych v podobe luxusnej plavby, kde by spoznali hneď niekoľko ostrovov. Nalodili sa ešte 29. februára, no trasa Maurícius-Seychely-Madagaskar a späť na Maurícius sa akosi nekonala. Keďže loď Costa Mediterranea patrí Taliansku, v žiadnom prístave ich nechcú prijať. A tak je otázne aj to, odkiaľ sa vlastne manželia vrátia späť na Slovensko.

„Mali sme priplávať na Madagaskar a byť tam tri dni. Ale keďže sme talianska loď, tak nás tam nepustili. Prekvapilo nás prečo, lebo na lodi nie je nijaká panika. A nie je nám známe, že by tu bol nejaký výskyt koronavírusu, aj keď Talianov je tu požehnane,“ vyjadril sa pre spomínaný denník humorista, ktorý je na lodi uväznený so stovkami ďalších výletníkov.

Pôvodne im tvrdili, že pristanú na Reúnione, ale aj na Madagaskare. Andrásy v to však stráca dôveru. „Veľmi im neveríme. Ak by nás neprijali ani na Mauríciu, odkiaľ by sme mali odletieť, tak sa budeme dva týždne plaviť do niektorého talianskeho prístavu,“ povedal Oliver, ktorý by mal odletieť na Slovensko 14. marca, no to je zatiaľ doslova vo hviezdach.

Oliver Andrásy s manželkou Dankou sú uväznení na lode kdesi v Indickom oceáne. Zdroj: Facebook O.A.

„Sme zajatcami lode. Je to vážne. Nijaký úradník v prístave si nezoberie na zodpovednosť, že by prijal taliansku loď. Úradníci sú alibisti a my ich zaujímame asi tak, ako včerajší deň. Nervozitu ani paniku nebadať. Jeme, pijeme, kúpeme sa, rozprávame. A čakáme, čo bude,“ vysvetlil exmarkizák.

Oliver a Danka Andrásyovci sú spoločne so stovkami cestujúcich už piaty deň uväznení kdesi v Indickom oceáne. V takomto prípade mnohým napadne, či dostanú aj nejaké odškodné i keď, samozrejme, cestovka za koronavírus nemôže. „Už nám nejaké peniaze vrátili, ale len takých 20 percent,“ priznal Oliver Andrásy. Ide pritom o sumu 400 eur. Takáto plavba totiž na osobu vychádza približne 2000 eur a viac. Humorista má v pláne žiadať viac a ako sám povedal, Francúzi dokonca spísali aj petíciu. Dá sa však povedať, že manželia mali šťastie v nešťastí. Ostatní výletníci sú totiž fajn partia, s ktorou sa dá zabaviť, a tak im aspoň čas ubieha rýchlejšie.