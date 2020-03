KORONAVÍRUS Oliver Andrásy je doma z dovolenky: Skončil v karanténe a... Rozhodnutie vlády je totálny nezmysel!

Dovolenku si síce užil, no nie tak, ako si predstavoval. Oliver Andrásy s manželkou Dankou sa totiž 29. februára vybrali na plavbu loďou, pričom mali mať niekoľko zastávok na ostrovoch, no napokon z toho nebolo nič kvôli koronavírusu. Keďže sa plavili na talianskej lodi Costa Mediterranea, do žiadneho prístavu ich nechceli pustiť zakotviť. Napokon sa však predsa len Maurícius zľutoval a zabávač so ženou tak mohli odletieť domov, čo dal vedieť aj svojim priateľom.

„Včera (v nedeľu) sme doleteli z Maurícia cez Dubaj na Schwechat,“ napísal na sociálnej sieti. Zároveň o niečo neskôr pridal status o tom, že sa ho mnohí pýtajú na karanténu. „Viacerí sa ma pýtajú, ako je možné, že s manželkou nie sme v karanténe. Ale my sme v karanténe. V našom dome. Zatiaľ sme ani nos nevystrčili a bude to tak až do 30. 3., keď ubehnú 2 týždne. V priebehu pár dní by nás mala prísť domov otestovať na koronavírus mobilná zdravotnícka jednotka. Zatiaľ to znášame dobre, ale to sme ešte len celkom na začiatku,“ informoval svojich priaznivcov Andrásy.

Je však niečo, čo ho poriadne rozčuľuje, a to nariadenia našej vlády, ktoré považuje sa nezmyselné a nedomyslené. Keďže boli na talianskej lodi, je logické, že sa snažili dovolať na infolinku a vyžiadať si testovanie. „Prax je taká, že keď tam reálne voláte, nikam sa nedovoláte. Buď je obsadené, alebo nedvíhajú. Je to dosť typické pre túto republiku,“ konštatuje bývalý markizák.

Nariadenia vlády sú podľa neho robené polovičato. „Štát vie nariadiť ľuďom, aby nahlasovali zhoršený zdravotný stav, ale už nevie zabezpečiť, aby ten telefón niekto aj zodvihol. A to už vôbec nehovorím o tom, že by mali prísť za mnou domov a ma otestovať,“ rozhorčil sa zabávač, ktorému sa však napokon zrejme podarilo dovolať kompetentným a dohodnúť si testovanie na koronavírus.

To však nie je všetko, čo ho nahnevalo a je pre neho nepochopiteľné. To sa týka práve presunu zo Schwechatu, kam prileteli z dovolenky, domov do Bratislavy. „Našťastie, rakúski taxikári sú normálni a za 55 eur vás odvezú na rakúsko-slovenské hranice. Za 56 eur by ma odviezli až ku mne domov, ale slovenskí policajti rakúskeho taxikára na Slovensko nepustia. Na hranici sme museli vystúpiť a zavolať si slovenského taxikára, ktorý ma odvezie domov. Nie je to úžasný nezmysel?!“ pýta sa Oliver. Možno sa práve vy teraz pýtate, čo je na tom nezmyselné. Na to má bývalý moderátorsky partner Eni Vacvalovej odpoveď.

„Predpokladajme, že by som mal koronavírus. Vďaka nezmyselnému rozhodnutiu vlády by som tak nakazil nielen jedného rakúskeho taxikára, ale aj jeho slovenského kolegu. Alebo si niekto myslí, že ten rakúsky taxikár by ma odviezol domov a potom ešte išiel Auparku, alebo do kina, aby nakazil čo najviac Slovákov?! To, čo vyzerá na prvý pohľad fajn, je v skutočnosti totálny nezmysel,“ rozhorčene píše Andrásy, ktorý si do konca mesiaca aj s manželkou posedí doma v karanténe.

