To myslí vážne? Jasný odkaz Olivera Andrásyho kolegom z telky: Nepoužívajte rúška!

Nie každý sa s názorom bývalého markizáka stotožní. Len nedávno sa vrátil aj s manželkou z luxusnej plavby a momentálne sú v karanténe, kde čakajú na otestovanie. Majú teraz kopec času, a tak sa Oliver Andrásy s priateľmi a priaznivcami delí o svoje názory a postrehy. Najprv skritizoval rozhodnutie vlády, čo sa týka presunu z Rakúska na Slovensko.

„Vďaka nezmyselnému rozhodnutiu vlády by som tak nakazil nielen jedného rakúskeho taxikára, ale ešte aj jeho slovenského kolegu. Alebo si niekto myslí, že ten rakúsky taxikár by ma odviezol domov a potom ešte išiel do Auparku, alebo do kina, aby nakazil čo najviac Slovákov?! To, čo vyzerá na prvý pohľad fajn, je v skutočnosti totálny nezmysel,“ napísal na sociálnu sieť, pričom opisoval situáciu, kedy ho zo Schwechatu do Bratislavy museli previezť dvaja taxikári.

Oliverovi Andrásymu sa najprv nepáčil prístup slovenskej vlády. Zdroj: Facebook O.A.

Tu by sa rozhorčenie ešte zrejme dalo pochopiť, no to, čo prišlo potom, skutočne nemôže myslieť vážne. Dnes, keď sa každý všade chráni rúškom, dokonca aj moderátori v televízii počas vysielania, sa pustil práve do kolegov. A obrátil sa na nich s prapodivnou prosbou. Aby nenosili rúška! „Prosím všetkých kolegov-moderátorov, aby nebláznili a pri moderovaní a rozhovoroch v tv štúdiu nepoužívali rúško. Vyzerá to príšerne a to už nehovorím o tom, že ja im vôbec nerozumiem, lebo nevidím ústa. V teréne s cudzími ľuďmi, dajme tomu, ale v štúdiu nie. Pripadá mi to ako hrozná nadpráca,“ tvrdí Andrásy.

V televízii Markíza, ktorá bola kedysi jeho domovskou stanicou, rúška počas správ začali používať včera, televízia JOJ a RTVS takto fungujú už dlhšie. V TA3 síce moderátor správ rúško nemá, no v pozadí v štúdiu ho majú všetci ostatní. Že je to neestetické, je v momentálnej situácii irelevantné. Druhá vec je, že tým, ktorí hlásia správy, je dosť jasne rozumieť. Rúška by preto v rámci bezpečnosti rozhodne odkladať nemali.

Názor zabávača nie je pochuti niektorým ľuďom a za tých to na rovinu povedala istá Ingrid. „Idú príkladom a to nikdy nie je nadpráca! Ľudí treba „navigovať“ a vy pán Andrásy, by ste mali ísť príkladom ako verejne známa osoba a nie tu furt postovať kadejaké hejty voči všetkému a všetkým!“ rozhorčila sa. S jeho názorom nesúhlasí ani Wanda Adamik Hrycová. „Oliver, žiaľ, stále je veľa ľudí, ktorí sa v rúšku chodiť hanbia. Ak tomu môžu tí moderátori aspoň trošku pomôcť tým, že idú príkladom, nech v tom aj spievajú,“ prehovorila Andrásymu do duše.

Potom šokoval vyhlásením, že moderátori nemajú nosiť rúška. Zdroj: Facebook O.A.