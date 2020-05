Máme Čaputovú, viac rovnosti pre ženy netreba: Šokoval humorista Andrásy!

Oľga Pietruchová v utorok informovala, že odchádza zo svojej pozície. „Zmena prišla a hoci v mnohých oblastiach je to nepochybne zmena k lepšiemu, v agende práv žien, rodovej rovnosti a ľudských práv sa to naozaj povedať nedá. Naše ministerstvo pod vedením „posledného križiaka“ mení spätne naše odborné stanoviská a núti akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Odmietnutie správy ombudsmanky a pokusy poslancov vládnej koalície na obmedzenie interrupcií iba dokresľujú tento celok,“ napísala vo svojom vyjadrení na facebooku.

Zdroj: Facebook/Oľga Pietruchová, Topky/Vlado Anjel

Na tento jej krok sa rozhodol zareagovať aj Oliver Andrásy. A na prvý pohľad sú jeho slová poriadnou fackou pre ženy a iné znevýhodnené skupiny. „Ja osobne si myslím, že skončiť na ministerstve by mal aj celý odbor rodovej rovnosti. Na takéto sprostosti sa míňali naše dane. Nazdávam sa, že v štáte, kde funkciu prezidenta zastáva žena, už za rodovú rovnosť až tak veľmi bojovať netreba,” uviedol známy humorista na svojom profile.

Jeho slová samozrejme vyvolali búrlivú diskusiu, v následnej konverzácii sa našli súhlasné aj veľmi nesúhlasné stanoviská. „Pán Andrásy, v tomto sa veľmi mýlite. To je ako povedať, že ak bol Obama prezident, v USA neexistuje rasizmus. Slovensko je, žiaľbohu, ultrapatriarchálne a svedčí o tom aj toto tlieskanie pod vaším statusom,” ozval sa komik, scenárista a bývalý novinár Tomáš Hudák.

Oliver následne v komentároch vysvetlil, čo presne si on predstavuje pod týmto pojmom. „Rodová rovnosť je podľa mňa o tom, aby ženy za rovnakú prácu dostávali rovnakú odmenu ako muži (s čím ja osobne súhlasím), ale aj o tom, aby vo vláde, v parlamente, na rôznych funkciách bolo rovnaké množstvo mužov a žien - s čím zásadne nesúhlasím. Ja ani nemám problém s tým, že by tam bolo toľko isto žien ako mužov, keby to prišlo prirodzeným spôsobom, že ten, kto vyberal, vybral najschopnejších - a zhodou okolností by to vyšlo 50:50. Ja som proti tomu, aby bolo nejakým zákonom stanovené, že to má byť 50 na 50 bez ohľadu na schopnosti a kvalitu. Je u nás množstvo šikovných žien, ktoré sa presadili, sú úspešné a nijaký odbor rodovej rovnosti na ministerstve na to nepotrebovali,” uviedol Andrásy.

Jedna zo žien ale upozornila na to, že pod rodovou rovnosťou sa skrýva aj téma násilia na ženách a tento odbor, ktorý humorista navrhuje zrušiť, sa ňou aj veľmi intenzívne zaoberal. Podľa Olivera ale ide o problém, ktorý sa podľa neho musí riešiť na úplne inej úrovni a mal by byť oddelený od problematiky rodovej rovnosti. „Ak je odbor pre rodovú rovnosť o násilí páchanom na ženách, to je celkom iná vec. Také niečo má právo na existenciu, ale nie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ale na Ministerstve vnútra alebo Ministerstve spravodlivosti. Lebo násilie na ženách sa najviac približuje kriminálnemu činu. Viem, o čom hovorím, v takej širšej rodine máme taký problém - ale to už fakt musí riešiť polícia. To sa nedá riešiť tým, že dotyčnému v dobrom dohovoríme. To by mali riešiť orgány činné v trestnom konaní. Ale potom to úplne oddeľme od tých kadejakých LGBT a podobných vecí, aj od rovnakej mzdy za rovnakú prácu a od toho, koľko bude žien v akých funkciách. To sú dve veci, ktoré spolu vôbec, ale vôbec nesúvisia,” tvrdí Andrásy.