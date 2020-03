Česká topmodelka ukázala tvár bez mejkapu: Doplatila na to... Rušia jej kšefty!

LOS ANGELES - Topmodelka Pavlína Pořízková (54) je jedna z tých žien, ktoré sa nedali zlákať dokonalým vzhľadom vytvoreným plastickými chirurgami. A hoci je na to patrične hrdá, zdá sa, že jej chlebodarcovia majú na vec odlišný názor.

Česká topmodelka o mesiac oslávi 55 rokov a hoci ju jej krása živila celý život, zachovanie prirodzenosti si vyžiadalo svoju daň v podobe vrások. Tie síce v danom veku nie sú ničím výnimočným, no v dnešnej spoločnosti sú ešte vždy postrachom mnohých žien. A zdá sa, že v modelingu to platí dvojnásobne. Najnovšie sa o tom presvedčila i sama Pavlína.

Zrušili jej zákazku

„Zverejnila som jeden z mojich 'Pozrite sa, toto je moja tvár bez mejkapu' príspevkov. A nikdy som nepoužila botox alebo výplne. A z práce, ktorú som mala dohodnutú, mi zrazu oznámili: V tom prípade vás nemôžeme použiť,” podelila sa o nepríjemnú skúsenosť modelka v nedeľnom vysielaní televíznej stanice CBS.

Pavlína Pořízková priznala na televíznej stanici CBS krutú pravdu. Zdroj: Instagram P.P.

Plavovláska z Čiech sa obáva, že sa jej kariéra dostala do slepej uličky, no pod skalpel sa preto určite nechystá. Ako priznala, nikdy nechápala, ako môžu ženy podstupovať podobné procedúry a meniť svoj prirodzený vzhľad. A kým u starších mužov sú šediny a vrásky považované za sexi, u nežnejšieho pohlavia to, žiaľ neplatí.

Pavlína Pořízková sa živí ako modelka už 40 rokov. Zdroj: New Beauty

„Viete čo? Je skutočne veľmi ťažké byť ženou. A je skutočne ťažké byť ženou po päťdesiatke. Pretože sme naozaj často zmietnuté zo stola,” posťažovala sa. Rodáčka z Prostějova, ktorú jej krása živí už 40 rokov, sa zjavne rozhodla, že ženám v jej veku dodá sebavedomie. „Dámy, ktokoľvek, kto nevyzerá na svoj vek, si pomáha buď lekármi, filtrom alebo veľmi pozorným výberom svojich fotografií. A nie je na to nič zlé,” vysvetlila na svojom Instagrame a pridala aj svoj najnovší záber.

Za svoje vrásky sa Pavlína Pořízková rozhodne nehanbí a berie ich s nadhľadom. Zdroj: Instagram P.P.

„Tu som zachytená jedným z najlepších fotoaparátov, ktorý zachytáva všetky nedostatky. Každú vrásku. A s pomocou krásneho mejkapu a upravených vlasov, myslím, že vyzerám ako krásna 55-ročná žena.”

Pavlína Pořízková s vnučkou Oliviou. Zdroj: Instagram P.P.

Snáď sa modelke podarí presvedčiť viac žien o ich jedinečnosti.