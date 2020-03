KORONAVÍRUS mení plány Katy Perry a Orlanda Blooma: Svadba v súkromí a špeciálny plán pre hostí!

Okrem príprav na príchod bábätka sa Katy Perry a Orlando Bloom chystali tiež spečatiť svoju lásku. Pompéznu svadbu sa rozhodli vystrojiť až v ďalekom Japonsku, kde si svoje áno mali povedať pred rodinou, blízkymi a ďalšími hosťami. Stať sa tak malo ešte tento rok, no o škrt v romantickom pláne sa postaral koronavírus.

Svadba v súkromí?

Kvôli pandémii spôsobenej vírusom COVID-19 budúci rodičia museli prerušiť svoje pracovné povinnosti a stiahli sa naspäť do ich spoločného domova. Kvôli cestovným obmedzeniam a prísnym opatreniam to však vyzerá, že ani so svadbou to nebude jednoduché. Dvojica však čakať nemieni a do manželstva chce za každú cenu vstúpiť ešte tento rok. Údajne preto zvažujú aj možnosť, že si svoje áno povedia vo dvojici a bez pozvaných hostí.

Katy Perry a Orlando Bloom chcú svadbu stihnúť ešte tento rok. Zdroj: Instagram O.B.

„Katy nechce svadbu odložiť, no každým dňom to vyzerá reálnejšie,” povedal pre portál Hollywood Life zdroj blízky prominentnému páru. „Je to nepríjemné, ale berie to s nadhľadom. Priateľom povedala, že by mohli spraviť niečo komorné doma a neskôr usporiadať veľkú oslavu v Japonsku, až sa všetko upokojí.”

Svadobné plány Katy Perry a Orlanda Blooma ohrozuje koronavírus. Zdroj: Instagram

Vyzerá to, že dvojica ešte konečné rozhodnutie neurobila a naďalej zvažuje hlavne bezpečnosť. Ako pre The Times priznal budúci ženáč Orlando, s Katy sa vezmú už čoskoro. Hostí však do cestovania rozhodne tlačiť nechcú: „Ale nežartujem, keď hovorím, že koronavírus môže zohrať rolu v tom, či veci odložíme, pretože určite budeme cestovať a nechceme, aby sa niekto cítil nepríjemne.”

Katy Perry a Orlando Bloom zvažujú, že si spoločné áno povedia bez hostí. Zdroj: Instagram