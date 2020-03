Twiinska po návrate z Talianska pod paľbou kritiky: Koronavírus útočí a ona chodí kade-tade... Ostrá reakcia speváčky!

BRATISLAVA - Len pred pár dňami sme informovali o tom, že otec dvojičiek Nízlových musí ísť kvôli rodinnému pobytu v Neapole do domácej karantény. Dnes sme sa však dozvedeli, že toto nariadenie už síce neplatí, no rodina aj napriek tomu v poslednom období musí počúvať nepríjemné reakcie obyvateľov Slovenska. Taliansko sa totiž považuje za európske ohnisko nákazy, no a Nízlovci tam kvôli čerstvej mamičke Daniele (33) strávili niekoľko dní. Najhoršie odkazy si aktuálne odnáša jej sestra Veronika...

Speváčka sa z Neapolu vrátila len pre niekoľkými dňami a keďže nemá žiadne zdravotné komplikácie, naďalej sa pohybuje medzi ľuďmi. To sa však niektorým Slovákom vôbec nepozdáva. „Ako môže byť taká nezodpovedná. V Taliansku majú najviac prípadov a ona si po prílete chodí kade-tade akoby nič. Naozaj by sa mala aspoň na pár dní zavrieť a odsledovať, či je v poriadku,” znie len jedna z rozčúlených reakcií našich čitateľov po tom, čo sexi speváčka uverejnila niekoľko záberov zo zábavy s priateľmi.

My sme kontaktovali aj samotnú Veroniku, aby sa k celej situácii vyjadrilareagovala brunetka, ktorá má už podobných poznámok plné zuby.

Slováci po prvom potvrdenom prípade začali panikáriť viac ako kedykoľvek predtým a z ich útokov na lekárne a supermarkety to vyzerá tak, akoby sa na Slovensko rútila hotová apokalypsa. Pri nákupe rúšok a trvanlivých potravín pritom zabúdajú na základné veci - hygienu, vitamíny a posilňovanie imunity.

Veronika Nízlová má zbytočnej paniky okolo koronavírusu už naozaj plné zuby. Zdroj: Jan Zemiar

„Ja už nemám slov, v Taliansku je omnoho viac infikovaných ľudí a verejnosť sa tam správa omnoho kultivovanejšie. Najmä bez prehnanej paniky, ktorá to všetko zhoršuje,” myslí si Veronika, ktorá pred pár dňami priletela z Neapolu. „A hlavne, časti Talianska, kde sme boli my, sa toto dotklo minimálne. Máme tu vírus, ktorý ma na svedomí omnoho menej obetí ako bežná chrípka. Ľudia sa z toho dokážu vyliečiť. Tak teraz čo, má sa zastaviť život? Ľudia by sa mali trošku zamyslieť a naozaj pracovať najmä na vlastne hygiene,” odkazuje Twiinska, ktorá sa cíti byť zdravotne úplne fit, no dodala, že pokiaľ by pociťovala akýkoľvek náznak zdravotných problémov, už dávno by kontaktovala lekára.