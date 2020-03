Markizácki diváci nechápali, čo sa deje: Brutálne ich naštvali.... TOTO vážne?!

BRATISLAVA - Tak tí im to teda nedarovali! Za sebou máme ďalšie kolo kastingov Superstar 2020 a s ním aj spevákov, ktorých porota posunula do ďalšieho kola, no aj mnoho nešťastníkov, čo neuspeli. Vášne rozprúdilo jedno z dievčat patriacich do tej druhej skupiny. A diváci sa pýtajú - ako ste to mohli urobiť?

Keď sa pred kamerou ukázala 22-ročná Melisa, mnohí by si povedali, že je iba ďalšou sexi bábikou, ktorá sa do šou prišla zviditeľniť. Opak však bol pravdou. Mladá mamička nastúpila pred porotu a svojou interpretáciou piesne od Christiny Aguilery mnohým vyrazila dych. Na postup jej to však, prekvapivo, nestačilo. Hoci jej Leoš Mareš a Monika Bagárová dali svoje áno, tretí hlas sa jej získať nepodarilo.

Takéto situácie sú v šou pomerne bežné, no tmavovlasá kráska si podľa väčšiny divákov účasť v divadle naozaj zaslúžila - na rozdiel od mnohých ďalších, ktorých ukázali v nasledujúcom krátkom zostrihu. A presne to divákov poriadne rozčúlilo a doslova sa búrili.nechápala Simona, ktorej komentár "lajkla" viac ako stovka ľudí.

Melisin vyhadzov zo súťaže divákov poriadne pobúril. Zdroj: Instagram Tv Markíza

Melisa si podľa fanúšikov Superstar postup zaslúžila. Zdroj: Instagram Tv Markíza

„Pustili ďalej omnoho horších,” „Dobrých spevákov pošlú domov a takých, čo spievajú hrozne, posúvajú ďalej,” či „Nechápem porotu, dobrých nepustia, horším šancu dajú,” hnevali sa niekoľkí ďalší fanúšikovia Superstar, podľa ktorých Melisa mala na to, aby si zaspievala aj v ďalšom kole a radi by si ju vypočuli znova. Otázkou je aj to, ako bola v tom momente naplnená kapacita postupov do divadla, keďže epizódy nie sú zostrihané chronologicky.