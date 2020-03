Nadprirodzené úkazy v SuperStar: Čítanie myšlienok, cestovanie v čase, woodoo a... Táto spustila poplach!

Na kastingoch speváckej šou SuperStar už diváci i porota videli množstvo uchádzačov, ktorí sa snažili zaujať či už svojím spevom, zjavom, alebo skrátka prišli ľudí napriek nedostatku talentu zabaviť. Schopnosti, ktoré však tentokrát odhalili niektorí súťažiaci, zaskočili aj ostrieľanú päticu katov.

O poriadne muky pre všetkých prítomných sa najskôr postarala 16-ročná Natália, ktorá si pripravila pesničku od speváčky Sie. Spev jej však príliš nevyšiel. „Podľa mňa si na parkovisku práve spustila alarm vo všetkých autách,” zhodnotil jednou vetou Leoš Mareš. „Okolo mňa lietali žiletky,” pridal sa k hodnoteniu Habera. I keď Natália ukázala istý potenciál, u poroty nakoniec nepochodila. „Ja som rád, že sme všetci prežili a že sme odrazili tento útok, a dávam nie,” rozhodol Paľo a k nemu sa postupne pridali i zvyšní členovia.

Natália svojím spevom potrápila uši porotcov, aj autá na parkovisku.

Monika Bagárová sa nevedela dočkať, kedy vystúpenie Natálie skončí.

Iba o pár minút neskôr už na československú päťku čakalo ďalšie zjavenie. 28-ročný Krumlovčan Ján priniesol so sebou aj vlastnoručne vyrobenú woodoo bábiku, ktorú venoval Paľovi Haberovi. Bábka mu vraj mala zaručiť lásku, po ktorej túži. „A keď chcem, aby ma milovala moja vlastná republika, tak čo?” vyzvedal sa Paľo, ktorému sa nápad pálenia bábiky až tak nepozdával.

Paľo Habera túži po láske celej republiky.

A nepozdával sa im ani Jánov spev. „Ty si podľa mňa nastúpil do stroja času, to nie je možné. Je to úplne, akoby nejaký strážca mesta bol na hradbách v tej zbroji, takto spieval a potom ho z roku 1611 posunuli sem do roku 2020, len ho oholili, prezliekli, ale on spieva stále tú svoju pieseň, ktorú zložil kedysi na začiatku 17. storočia,” zamyslel sa Leoš. Ani tento mladík si teda v divadlovom kole neškrtne.

Podľa Leoša Mareša pricestoval Ján zo sedemnásteho storočia.

Viac šťastia mala výrečná Kristína. Tá síce porotu dokázala presvedčiť o svojom talente, no Paľa zarazila aj ďalšou neuveriteľnou schopnosťou. V dotazníku totiž uviedla, že dokáže čítať myšlienky. „To je výhoda pre mňa, že viem čítať tie myšlienky a potom viem predpokladať, čo sa ďalej bude diať,” vysvetlila mladá študentky psychológie. Po výzve už však toľko odvahy nemala. „Ja si to rada vypočujem a potom si to vnútorne potvrdím s tými mojimi (myšlienkami),” okúňala sa Bratislavčanka, no Paľo ju hneď prekukol. „Kecá,” stál si za svojím.

Krásna Kristína z Bratislavy trvá na tom, že dokáže čítať myšlienky. Necháva si ich ale pre seba.

Kristína po odspievaní druhej piesne nakoniec dostala vstupenku do ďalšieho kola, no či skutočne tušila, čo si porota o jej talente myslí a aký bude výsledný verdikt, to vie len ona. Diváci sa zatiaľ môžu tešiť na zvyšné výberové kolá.

Porota pri niektorých súťažiacich neverila vlastným ušiam.