SUPERSTAR Súťažiaca takmer ukázala zadok, ďalší účastník opäť vytočil Bagárovú a naložil Haberovi!

BRATISLAVA – Ďalšie kolo speváckych kastingov Superstar má svojich postupujúcich i tých, ktorí to šťastie nemali a odišli so zápornou odpoveďou. Trikrát áno napokon získala tmavovlasá Kristína, ktorá pri odchode porotcom takmer ukázala zadok, a to za pomoci svojho priateľa. Ďalší z účastníkov zasa vytočil Moniku Bagárovú a Paľa Haberu nazval trápnym.

Kristina prišla do súťaže s tým, že spev doslova miluje a pred porotu sa postavila so skladbou Boky jako skříň od Ewy Farny. Hoci slovenské osadenstvo ju ďalej poslať nechcelo, česká strana jej dala trikrát áno.

Tmavovláska bola nadšená a napokon požiadala ešte Moniku Bagárovú o podpis. Z dvoch malých schodíkov však „nevedela“ zliezť, a tak ju z nich zložil jej priateľ. Pritom jej však potiahol sukňu a Kika takmer ukázala porote zadok.

Kristína zaspievala pieseň od Ewy Farny Boky jako skříň. Zdroj: TV MARKÍZA

To však nie je všetko. Pri odchode bola taká rozladená, že zakopla o reproduktor a skoro sa vysypala na zem! „Fakt každému to hovoríme pozor, lebo všetci majú namierené cez tú čiernu plochu a vôbec nevidno, že to tam je,“ zhodnotil po jej odchode Habera. „Pamätáš si tú situáciu, keď Paľo povedal pozor! a ja som si hovorila, prečo jej to hovoríš?“ prekvapila svojou škodoradosťou Monika Bagárová, keď už bola Kristína mimo dosahu, aby ju počula.

Kristína pri odchode zakopla o reprák. Zdroj: TV MARKÍZA

Potom, čo nedávno Moniku Bagárovú vytočil arogantný raper, tentokrát ju naštval chalan, ktorý na prvý pohľad vyzeral celkom milo a skromne. František pracujúci ako operátor výroby prišiel, zaspieval, no porota sa na jeho adresu vyjadrila, že sa uzavrel do seba.

Snažili sa mu poradiť, no na všetko mal odpoveď a to prišlo pätici profíkov neprirodzené a nepokorné. Napokon mladý Čech zahlásil: „Ja zas nepotrebujem byť kretén, ktorý tu jančí.“ A to poriadne vytočilo brunetku. „Extrémne mi vadí tvoja chytrosť. Strašne si nesympatický. Už radšej choď. Prosím. Ahoj!“ poslala Františka preč Bagárová.

František svojou chytrosťou vytočil Moniku Bagárovú. Zdroj: TV MARKÍZA

Pocit rozhorčenia však ostal aj po jeho odchode. „Ja sa ho snažím akoby trochu podržať a ja nie som ten, aby som tu... A čo? Iní spievajú a musia skákať?“ rozčuľovala sa Monika a Paľa potešilo, že tento účastník nepostúpil. A síce nie na priamo, ale František si kopol aj do ostrieľaného kata. „Proste som nečakal, že to bude tak prísne. Niekedy je to zbytočné a tí porotcovia preháňajú. A neviem, na čo sa ten Habera hrá, ale už je to trápne,“ vyjadril sa nepostupujúci.