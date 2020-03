Mareš má vážny problém: V Superstar to nevydržal a zdrhol preč! Ospravedlňujem sa, ale...

Keď pred porotu prišiel mladý Pavel, ešte netušil, čoho svedkom bude hneď, ako dospieva. Leoš sa totiž ospravedlnil a doslova zdúchol z miestnosti. Diviť sa nestíhali ani Marešovi kolegovia, ktorí nechápali, čo sa deje. O chvíľočku dorazil späť, ospravedlnil sa spevákovi a po pár sekundách sa vrátil späť na svoje miesto.

Vysvetlenia sa dožadoval aj Paľo Habera, ktorý sa hneď spýtal, kam Leoš odišiel. „Ja som si myslel, že to vydržím do pauzy, ale nešlo to, fakt proste. Fakt som strašne trpel. Chcel som to vydržať, ale naozaj som si teraz uvedomil behom niekoľkých tých sekúnd, že budem musieť asi ísť k doktorovi. Je to tu, priatelia. 43 rokov a... To nastúpilo akože úplne...,” vysvetlil s tým, že skrátka musel odísť na toaletu a tieto problémy zrejme nastupujú s vekom.

Leoš musel v rýchlosti opustiť svoje miesto a utekať na toaletu. Zdroj: TV MARKÍZA

Zvyšok poroty najprv nechápal, čo sa vlastne stalo. Zdroj: TV MARKÍZA

Po smiechu porotcov a krátkej vtipnej debate sa ešte raz ospravedlnil aj mladému spevákovi. „Ospravedlňujem sa, nechcel som, aby to pôsobilo ako akt neúcty, ďakujem za pochopenie,” povedal a rovno pristúpil k hodnoteniu. „Bolo to perfektné úplne. Ja sem teraz nemôžem prísť a ešte ku všetkému povedať, že to nebolo dobré. Áno,” vyhlásil a speváka pustil ďalej, na čom sa zhodol aj so zvyškom poroty. Nuž, snáď to Leoš v ďalších častiach vydrží a podobné problémy prídu najskôr v päťdesiatke, ako mu to prognózoval kolega Paľo!