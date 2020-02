Obrovská zmena v jojkárskom V siedmom nebi: TOTO tu ešte nebolo!

BRATISLAVA – Vilo Rozboril prostredníctvom relácie V siedmom nebi už roky pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Celé Slovensko i ľudia v zahraničí sa momentálne spájajú kvôli štyrom ťažko chorým deťom, ktoré bojujú s časom. Rozvírila to rodina malého Riška, ktorému ostáva už len niekoľko dní na podanie život zachraňujúceho lieku. Teraz sa do toho zapojila aj televízia JOJ a urobila obrovskú zmenu v obľúbenej relácii.

Už pár dní žije celé Slovensko príbehom malého Riška, ktorého rodičia žiadali dobrých ľudí o pomoc. Chlapček totiž trpí život ohrozujúcou diagnózou, na ktorú síce existuje špecifický liek, no podať sa musí do dovŕšenia dvoch rokov. Malému bojovníkovi tak nezostáva veľa času, no liek stojí neuveriteľných 2,1 milióna amerických dolárov. Práve preto sa mama a otec malého anjelika rozhodli urobiť zbierku na transparentný účet.

Malý Riško je veľký bojovník! Zdroj: TV JOJ

Riško však nie je jediný s touto diagnózou. Rovnaký osud postihol aj Alexa, Alexeja a Améliu. Aj oni trpia ochorením SMA – spinálno-muskulatúrnou atrofiou typu 1 a liek potrebujú. Vzhľadom na jeho závratnú cenu je však pre rodičov nemožné zohnať toľko financií z vlastných zdrojov. I to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pomôcť aj Vilo Rozboril, ktorý podáva v relácii V siedmom nebi pomocnú ruku tým, ktorí to skutočne potrebujú.

V rámci tejto relácie preto urobila televízia JOJ obrovskú zmenu, ktorá tu jakživ ešte nebola. Rozhodli sa spustiť SMS-zbierku na pomoc štyrom rozkošným detičkám, ktoré majú celý život pred sebou. No najprv musia dostať závratne drahý liek. Keďže je situácia viac, ako naliehavá, SMS-bránu otvorili v utorok 25. februára. Pomôcť je jednoduché a môže tak urobiť každý. Aj samotný moderátor Vilo Rozboril vyzýva ľudí k spolupatričnosti a pomoci. Veď človek nikdy nevie, kedy bude na pomoc iných sám odkázaný.

„Ľudia, je to tu! Práve sa spustila možnosť veľkej pomoci pre Riška, Alexka, Alexeja a Améliu. Ak hneď teraz zašlete sms s textom DMS SMA na číslo 877, 2 eurami sa podieľate na tom, aby sa detičkám mohol podať život zachraňujúci liek Zolgensma čo najskôr! Poďte do toho a zdieľajte všade, kde sa dá a posielajte darcovské smsky. Peniaze budú rozdelené medzi všetky 4 rodiny!!! A čas sa všetkým tým deťom kráti! Zo srdca ďakujem za všetky 4 rodiny,“ napísal na sociálnu sieť Vilo a vyzval svojich fanúšikov k akcii. Celá zbierka vyvrcholí v relácii V siedmom nebi už v nedeľu a vôbec prvýkrát bude súčasťou tohto projektu.

Odkaz pre ľudí má aj mamina malého Riška, ktorá so svojím mužom spustila kolotoč zbierania peňazí pre malého bojovníka. Jej slová sprostredkoval Vilo Rozboril prostredníctvom Facebooku. „Ďalšie peniažky už idú na zbierku pre ďalšie 3 detičky, ktoré sú rovnako v ohrození života: Alexko, Alexej a Amélia. Poďme do toho, bojujme ďalej,” hovorí Riškova mama. Na liek pre jej synčeka sa už totiž financie podarilo vyzbierať, no ďalší traja človiečikovia bojujú o život a chce, aby sa pomohlo aj im.