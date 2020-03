Vilo Rozboril zúri: V siedmom nebi súčasťou podvodu... Zavolajte políciu!

Zbierka na pomoc štyrom detičkám bola vyhlásená len 25. februára. „Ľudia, je to tu! Práve sa spustila možnosť veľkej pomoci pre Riška, Alexka, Alexeja a Améliu. Ak hneď teraz zašlete sms s textom DMS SMA na číslo 877, 2 eurami sa podieľate na tom, aby sa detičkám mohol podať život zachraňujúci liek Zolgensma čo najskôr! Poďte do toho a zdieľajte všade, kde sa dá a posielajte darcovské smsky. Peniaze budú rozdelené medzi všetky 4 rodiny!!! A čas sa všetkým tým deťom kráti! Zo srdca ďakujem za všetky 4 rodiny,“ napísal moderátor na svoj profil na sociálnej sieti.

Dobrí ľudia sa zomkli, a tak už v nedeľu večer informoval o tom, že po pár dňoch sa podarilo pokoriť miliónovú hranicu, čo je síce nádherná suma, no stále je to málo. Riško už financie na svoj liek má vďaka kampani, ktorú spustili jeho rodičia, peniažky na jojkárskom transparentnom účte pre zostávajúce tri detičky ale nestačia.

Do zbierky sa okrem niekoľkých známych osobností zapojil aj politik Boris Kollár, ktorý oslovil niekoľkých svojich známych so žiadosťou, aby prispeli. O celej situácii však informoval až po sobotňajších voľbách, keďže nechcel, aby si verejnosť myslela, že ide o kampaň.

Relácia V siedmom nebi rozbehla zbierku na pomoc detičkám s fatálnou diagnózou Zdroj: Facebook V.Ř.

Zdroj: TV JOJ

Aj napriek tomu, že sa Slovensko pre malých bojovníkov spojilo, našli sa aj takí, ktorí chcú túto zúfalú situáciu zneužiť. „Práve som dostal horúcu informáciu od našich účinkujúcich zo Siedmeho neba. Údajne v Lučenci niekto pred lekárňou zbieral peniaze do “kasičky” s logom Siedmeho neba na 4 detičky so SMA. Chcem povedať, že sú to podvodníci! Ak by ste takýchto kdekoľvek po Slovensku videli, hneď na nich zavolajte políciu. Siedme nebo takéto “pouličné” zbierky neorganizuje. Prípadne tiež zdieľajte, nech ľudia nenaletia,” varoval svojich fanúšikov na Facebooku.

Televízia sa, samozrejme, od týchto "vyberačov" dištancuje taktiež. „Mrzí nás, že sa niekto snaží nečestne profitovať z medializovaných príbehov štyroch chorých detí. Televízia JOJ sa od takýchto zbierok dištancuje. Jediná oficiálna zbierka prebieha prostredníctvom darcovských esemesiek, ktoré možno zasielať na číslo 877 v tvare DMS SMA,” povedala nám PR manažérka Lenka Filipová, keď sme ju oslovili ohľadom stanoviska. Ľudia by preto mali byť naozaj obozretní a prispieť radšej oficiálnou cestou formou SMS ako hotovosťou pre podvodníkov.