JOJke došla trpezlivosť: Podvodníkov zneužívajúcich V siedmom nebi idú riešiť právne... Je to svinstvo, zúri Rozboril!

Ako sa však ukázalo, vyberači príspevkov s pokladničkami a nálepkami relácie V siedmom nebi sa neobjavili iba v jednom meste. Chodia po celom Slovensku a televízia sa rozhodla podniknúť právne kroky. „Práve som dostal horúcu informáciu od našich účinkujúcich zo Siedmeho neba. Údajne v Lučenci niekto pred lekárňou zbieral peniaze do “kasičky” s logom Siedmeho neba na 4 detičky so SMA. Chcem povedať, že sú to podvodníci! Ak by ste takýchto kdekoľvek po Slovensku videli, hneď na nich zavolajte políciu. Siedme nebo takéto “pouličné” zbierky neorganizuje. Prípadne tiež zdieľajte, nech ľudia nenaletia,” napísal na Facebook prednedávnom Rozboril.

Onedlho nato sa však prevalilo, že okrem Lučenca títo podvodníci pôsobia v niekoľkých ďalších mestách. Podľa tipu, ktorý dostala televízia JOJ, majú úradovať aj v Skalici, vo Vranove nad Topľou, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch, Leviciach, vylúčené nie sú ani ďalšie mestá. Obyvateľov si väčšinou odchytávajú pred obchodnými centrami či lekárňami. Z týchto peňazí však Alexej, Alex, Amélia či Riško, malí bojovníci trpiaci SMA, neuvidia ani cent. Vyzbieranými sumami si chce očividne niekto takto špinavo prilepšiť.

Na príbehu štyroch chorých detí sa chcú obohatiť podvodníci. Zdroj: Facebook V.Ř.

„Je to absolútne svinstvo. Ja som poprosil ľudí na Facebooku, aby týchto ľudí fotili a zverejňovali. My zároveň riešime, ako sa to dá riešiť a postihovať právne,“ povedal nám Vilo Rozboril, keď sme ho kontaktovali. Keďže naznačil, že sa celá situácie začína riešiť právnou cestou, informovali sme sa aj v televízii JOJ.

Slová moderátora nám potvrdili. „Televízia JOJ sa dôrazne dištancuje od akýchkoľvek falošných zbierok, ktorých cieľom je profitovať z niekoho nešťastia. Vo veci plánujeme podniknúť právne kroky, ktoré by pomohli zastaviť tento spôsob obohatenia sa. Zároveň verejnosť prosíme, aby sa do podobných pouličných zbierok nezapájala. Jediná oficiálna zbierka prebieha prostredníctvom darcovských esemesiek, ktoré možno zasielať na číslo 877 v tvare DMS SMA,” povedala nám PR manažérka Lenka Filipová. Snáď sa teda celú kauzu podarí vyriešiť a peniaze, ktorými Slováci vďaka V siedmom nebi húfne prispievajú, pomôžu ako chorým detičkám, tak aj ich milujúcim rodinám.