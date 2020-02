Neuveriteľná premena slovenskej superstaristky: Brutálne schudla a... Wau, to je ale sexbomba!

Neuveriteľná premena slovenskej superstaristky

BRATISLAVA - To snáď ani nie je ona! Uplynulo už takmer 15 rokov, odkedy sa na obrazovkách RTVS, vtedy ešte STV, vysielala druhá séria šou Slovensko hľadá Superstar. Z nej ako víťaz vyšiel Peter Cmorik, ktorému sa zo všetkých vtedajších súťažiacich darí najviac. Väčšina z ostatných sa stiahla, no a to platí aj o sympaťáčke Lenke Kvakovej. Od roku 2005 o nej síce veľa počuť nebolo, no teraz... Vyzerá božsky a pre Topky.sk prezradila, ako sa jej to podarilo!