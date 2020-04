Spomínate si na bacuľku Kolečkářovú zo Superstar: Dnes je z nej poriadna šupa!

PRAHA – V roku 2011 sa sympatická Zlínčanka Alžběta Kolečkářová (27) prebojovala až do finálovej zostavy Česko Slovenskej Superstar. Hoci sa nedostala do finále a napokon zvíťazil Slovák Lukáš Adamec (33), do pamäte ľudí sa zapísala ako milá bacuľka, ktorá dokonca randila so svojím súperom Michalom Šepsom (25). Dnes je z nej sexi kočka!

Pred deviatimi rokmi sa prihlásila do speváckej súťaže a podarilo sa jej prebojovať až do finálovej dvanástky. Medzi svojimi súpermi našla vtedy aj spriaznenú dušu v podobe rastamana Michala Šepsa. Alžběta Kolečkářová sa zapísala do pamäte ľudí ako sympatické, milé a bacuľaté dievča. Dnes je však všetko inak a baba, ktorú je za čo chytiť, je minulosťou.

Alžběta Kolečkářová bola počas Superstar bacuľka.

Alžběta sa dokonca už teší zo synčeka Louisa, spieva, vystupuje a svojich fanúšikov teší aj svojimi fotkami sexi postavy. „Keď chce človek vystupovať pre verejnosť, musí tiež nejak vyzerať. A ja som už konečne musela so svojou postavou niečo urobiť, aby som sa na seba mohla s pokojným svedomím pozrieť do zrkadla,“ povedala Kolečkářová.

Dostať sa však do takejto formy nie je pre každého jednoduché, a ani pre Alžbětu nebolo. Aj popôrodné kilá sa jej držali, no napokon sa obrátila na odborníčku a už to išlo. „Nemám žiadnu špeciálnu diétu. Skrátka som začala cvičiť a stravovať sa zdravo a pravidelne. A musím naozaj uznať, že sa to darí. Pneumatika na bruchu zmizla a dokonca sa mi začalo rysovať pekne vyzerajúce poprsie. Na to som obzvlášť pyšná. Kvôli kojeniu som mala prsia povädnuté a teraz akoby sa prebudili k životu,“ vysvetlila, ako sa jej podarilo dosiahnuť takúto zmenu. Ako sama povedala, dopredu ju poháňajú jej priatelia a kolegovia. „Mám okolo seba skvelý tím ľudí a veľké sebavedomie a skvelé nápady mi tiež dodáva môj manažér,“ pochvaľuje svoje okolie speváčka, z ktorej je dnes riadna šupa.

Z Alžběty Kolečkářovej je dnes sexi šupa! Zdroj: Archív A. K.