Nepoučiteľná JOJ-ka: Mastná pokuta za tú istú chybu!

BRATISLAVA – Televízia z bratislavskej Koliby si "zarobila". Opäť. Rada pre vysielanie a retransmisiu totiž televízii udelila pokutu vo výške niekoľko tisíc eur. Tú JOJ-ka dostala za chybu, ktorú už raz v minulosti urobila a nebolo to tak dávno. Vtedy vysolili za pochybenie 16 000 eur. Teraz je to podstatne viac.

Minulý rok dostal totiž vysielateľ z bratislavskej Koliby pokutu za nesprávne označenie filmu. Konkrétne šlo o vysielanie ešte z 2. januára minulého roku, kedy na obrazovkách odvysielali romantickú komédiu Niečo na tej Mary je, pričom program televízia označila ako nevhodný pre maloletého diváka do 12 rokov. Za to im bola udelená pokuta vo výške 16 000 eur, pretože podľa rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu film obsahoval vyjadrovanie nevhodné pre diváka do 15 rokov.

Za odvysielanie filmu Niečo na tej Mary je dostala televízia pokutu už minulý rok. Zdroj: Century Fox

Vysielateľ MAC TV, pod ktorého JOJ-ka spadá, teda zaplatil pokutu. No televízia sa zrejme nepoučila, keďže prišla ďalšia a tentoraz najvyššia možná sankcia. Televízia musí zaplatiť sumu 24 000 eur za chybu, ktorú už raz urobili, boli na ňu upozornení a dostali za ňu pokutu. Napriek tomu však na stanici JOJ Plus koncom júna opäť odvysielali už spomínanú komédiu v čase 20:10, no označenie vekovej hranice nezmenili. V krúžku tak zas a znova svietila dvanástka namiesto pätnástky.

„Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – pokutu 24 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. za porušenie §20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 29. 6. 2019 o cca 20:10 hod. odvysielaním programu Niečo na tej Mary je, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie a expresívne vyjadrovanie, ktoré podľa JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO,“ stojí v tlačovej správe Rady pre vysielanie a retransmisiu z dňa 12. februára. Hovorí sa – do tretice všetko dobré, tak snáď sa poučí aj televízia a pri najbližšom vysielaní filmu s Cameron Diaz v hlavnej úlohe kompetentní zmenia prístupnosť.

Napriek jednej udelenej pokute, televízia neurobila nápravu pri označení vhodnosti pre maloletého diváka do 15 rokov a dostala ďalšiu pokutu. Zdroj: Century Fox