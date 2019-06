Jedna mastná pokuta za druhou: Slovenské televízie musia zacvakať 25 000 eur... Kvôli tomuto!

Rada pre vysielanie a retransmisiu zasadá pravidelne každý mesiac a prehodnocuje, či naše televízie a rádiá vysielajú v súlade so slovenskými zákonmi. V stredu prebehlo ďalšie z týchto zasadnutí, ktoré bolo doslova bohaté na pokuty. Rada ich totiž rozdala každej veľkej stanici... Úplne najhoršie obišla televízia Joj.

Tú regulátor potrestal sumou rovných 10 tisíc eur. Televízia doplatila na smiešnych pár sekúnd, o ktoré prešvihla zákonom stanovený limit na reklamu. Počas jednej hodiny vysielania totiž nemôže reklamný slot presiahnuť 12 minút. No Jojke sa v decembri podarilo toto pravidlo trikrát porušiť. Raz o 28 sekúnd a dvakrát o 27 sekúnd. Týchto pár sekúnd ich tak napokon stálo 10 tisíc eur.

Ďalšiu pokutu vo výške 6 638 eur schytala jojkárska televízia Wau za reprízy relácie Inkognito. Dôvodom boli titulky pre nepočujúcich. „Neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by umožnil osobám so sluchovým postihnutím porozumieť obsahu,“ uviedla Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Pokutu dostala aj verejnoprávna RTVS, a to za hlavnú spravodajskú reláciu. Päťtisíc eur musela zaplatiť za reportáž o vianočnej rozprávke Vianočné želanie. Televízia sa mala dopustiť skrytej reklamy, respektíve skrytej mediálnej komerčnej komunikácie.

Bez sankcií nezostala ani Markíza. Tentokrát však odišla "len" s 3000-eurovou pokutou. Na vine bola reklama, respektíve propagácia produktov. Televízie majú totiž povinnosť jasne informovať o tom, že v programe sú umiestňované produkty. Markíze to však ušlo v Teleráne. „Vysielateľ zreteľne neinformoval verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením pri ich pokračovaní po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou,“ uviedla Rada.

Pre Markízu však v tomto prípade ide v doslova o drobné - v porovnaní s pokutou, ktorú dostala v marci tohto roka. Za reportáž, v ktorých sa objavili amatérske zábery z pôrodu, po ktorom žena zomrela, sa Rada rozhodla televízii vyrubiť pokutu vo výške 33 319 eur. A to aj napriek tomu, že video zverejnili so súhlasom manžela nebohej Márie. Viac sa dočítate TU»