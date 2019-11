ŠOK Jána Koleníka odsúdili za daňový podvod: Mastná pokuta alebo väzenie!

Informáciu ako prvé priniesli Bratislavské noviny. Tým ju oficiálne potvrdil aj súd. „Rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 37/34/2019 zo dňa 15. 8. 2019 (schválená dohoda o vine a treste) bol Mgr. art. Ján Koleník odsúdený z prečinu daňového podvodu podľa §277a ods. 1 Trestného zákona, pričom odsúdenému bol uložený peňažný trest 10 000 €. Pre prípad zmarenia peňažného trestu súd ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere štyri mesiace. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15. 8. 2019,“ potvrdil pre spomínaný portál hovorca Krajského súdu Bratislava Pavol Adamčiak.

V prípade, že by Koleník pokutu nezaplatil, musel by nastúpiť na výkon trestu. Už v minulosti sa pritom hovorilo, že má herec problémy s daňami a nezrovnalosti v účtovníctve prešetrovala aj kriminálka. On sám sa však vtedy od toho dištancoval s tým, že všetky dokumenty odovzdal daňovému úradu a vymenil svojho účtovníka.