Obrovský šok pre Rozborila: Vilo len ťažko hľadal slová... TOTO je dôvod!

Deň pred sviatkom všetkých zamilovaných oslavuje svoje narodeniny Vilo Rozboril. Ten má na svojom konte už niekoľko úspešných podaní pomocnej ruky tým, ktorí to skutočne potrebujú. Vďaka relácii V siedmom nebi sa zlepšil život mnohým osudom ťažko skúšaným ľuďom. Či už ich postretli zdravotné problémy, smrť blízkeho alebo sa stali obeťou vyčíňania prírody. A oni nezabúdajú.

Vila Rozborila poriadne prekvapili. Zdroj: Facebook V.Ř.

Nezabúdajú na toho, kto im pomohol a vďaka komu dostali opäť nádej. Preto sa účinkujúci z príbehov rozhodli poďakovať moderátorovi relácie po svojom. V utorok pred jeho narodeninami sa totiž nakrúcala ďalšia epizóda a práve vtedy sa rozhodli Vila Rozborila prekvapiť. Ostrieľaný moderátor ťažko hľadal slová a skutočne ho to dojalo. „Ja som úplne dojatý, že tí ľudia na to myslia. To nie, že som dostal len túto tortu od účinkujúcich z príbehov V siedmom nebi, ja som dnes dostal tri torty,“ vyjadril sa Vilo.

Z gesta účinkujúcich bol veľmi milo prekvapený a potešilo ho, že si na neho takto spomenuli. „Zrejme si to našli na internete, tak mi doniesli torty. Ponúkol som kolegov, ktorí si ich rozkrájali a tú s mojou podobizňou, som si povedal, že donesiem domov aj manželke ukázať. Aby sme si aj my trošku osladili život. Teším sa, že ma takto prekvapili,“ povedal s úsmevom oslávenec.

Na narodeniny Vila Rozborila si spomenuli účinkujúci z relácie a priniesli mu na nakrúcanie hneď 3 torty. Zdroj: TV JOJ