Dievčatko z JOJ-ky si prešlo peklom: Otčim ju psychicky týral a špehoval... Zasiahol Kali!

BRATISLAVA – Deti by mali mať bezstarostné detstvo plné hier, no nie každému je to dopriate. Takýto prípad je aj školáčka Lianka, ktorú týral psychicky jej otčim a špehoval ju aj jej rodinu. Dospelo to do štádia, že šla k psychologičke a jej mama napokon udala svojho partnera za prenasledovanie. V ťažkých chvíľach predstavovala pre dievčatko únik z krutej reality hudba rapera Kaliho (37). Práve on splnil Lianke obrovský sen!

Nemali to ľahké. Ani Lianka, ani jej mama. Andrea bola šťastne vydatá a mali spolu synčeka Samka, keď otehotnela a na ceste bola Liana. Šťastie však netrvalo dlho a keď bola v siedmom mesiaci, jej manžel tragicky zomrel pri autonehode. Na deti ostala sama a strata muža bola pre ňu silná rana osudu. Po siedmich rokoch sa jej však predsa len podarilo nájsť opäť lásku v podobe Filipa. Spočiatku bolo všetko fajn a po dvoch mesiacoch randenia Andrea otehotnela. Partner bol však majetnícky a extrémne žiarlivý. Aďu chcel mať len pre seba a vadilo mu aj to, keď si na chvíľu sadla k deťom do izby.

Andrea a jej deti nemajú ľahký život. S jej dnes už expartnerom Filipom si prešli doslova peklom. Zdroj: TV JOJ

K žiarlivosti a majetníckemu správaniu sa pridal ešte aj alkohol. A to začal v rodine ten pravý teror. „Ja som ho celý čas nenávidela. Snažila som sa ho neriešiť, ale vôbec som ho nemala rada. Potom začal piť, brať drogy a potom to už bolo horšie. Strašne žiarlil na mňa, na Samka aj na Sofiu. Keď mamina prišla za nami do izby, vykrikoval jej, že prečo nie je s ním, ale s nami. Nadával mi, že som sprostá. Keď sme boli s maminou, bol na mňa milučký, ale keď sa napil, vyčítal mi, že p*** a takéto blbosti,“ povedala Lianka, ktorá sa stala obeťou číslo jeden psychického tyrana.

Dospelo to do štádia, že Andrea vzala dcéru k psychológovi. Videla na nej, že niečo nie je v poriadku. No až tam zistila, že jej dievčatko nepotrebuje odborníka, ale niečo celkom iné. „Nakoniec sme prišli na to, že nepotrebuje psychológa, ale na to, že ja sa ho potrebujem zbaviť,“ nechala sa počuť Andrea. Jedného dňa prišiel domov poriadne opitý, čo podčiarklo jeho agresívne správanie a nadával všetkým. Trojnásobnej mame sa ho napokon podarilo spacifikovať a vyhodiť z domu. Vyhral v nej materinský pud chrániť svoje deti.

Andrea bola napokon nútená udať Filipa za prenasledovanie. Zdroj: TV JOJ

„Keď ho mamina vyhodila, chodil nás špehovať pred školu. Prenasledoval nás… Mamina šla do mesta s babkou a on si ju počkal, zastavil ju a povedal jej, že budú spolu navždy, ale pod zemou. Mamine pukli nervy a šla ho udať za prenasledovanie. Odvtedy ho policajti hľadajú,“ opísala situáciu, do ktorej sa dostali Liana a Andrea ju doplnila: „My sme sa doslova báli chodiť vonku. Báli sme sa chodiť do mesta. Veľmi som sa bála. Myslela som na to, že keby mu náhodou šiblo, tak čo potom tie moje deti.“

Opäť ostala na všetko sama, no teraz mala o jedno dieťa viac. Dôležitejšie však bolo to, aby boli jej ratolesti v bezpečí. Andrea so Samkom, Liankou a Sofinkou žijú z vdovského a rodičovského príspevku. Nemôže sa totiž zamestnať kvôli najmladšej dcérke. Nemá ju kde nechať a na škôlku je ešte primalá. Pre rodinu je to ťažké, no najviac si to odniesla práva Liana. Pre ňu bola akousi únikovou cestou hudba rapera Kaliho. Počúva ho už niekoľko rokov a jeho skladby zbožňuje. Snívala o tom, že ho raz stretne naživo a keďže relácia V siedmom nebi plní sny, splnilo aj ten jej. Kali sa s Liankou stretol a dokonca v jej škole zorganizovala televízia JOJ jeho koncert. Pre Lianku to bol poriadny šok a veru, že si aj poplakala.

Nebola pri tom jediná. I keď Kali vyzerá ako tvrďas, vnútri je to milý a dobrosrdečný chlap. A aj to, že je manžel a otec, ho poriadne zmenilo. „Pre mňa osobne to, že môžem pomôcť človeku už len svojou prítomnosťou, je… Ťažko hľadám slová na toto. Jedna vec je robiť tú hudbu, baviť ňou ľudí. Druhá vec je naozaj tým niekomu pomôcť. Je to neopísateľný pocit. Ako keby človek pochopil, tým, že mám dcéru a rodinu, dobré zázemie, prečo som tu,“ vyjadril sa Kali. Celý príbeh ťažko skúšanej rodiny si môžete pozrieť už dnes večer na obrazovkách televízie JOJ.