Neskrýva radosť: Prvé slová Štefana Skrúcaného o tehotnej manželke Erike... Bol to šok!

BRATISLAVA - Snáď žiadny pár zo slovenského šoubiznisu aktuálne neprekypuje šťastím tak, ako Erika Judínyová (49) a Štefan Skrúcaný (59). Partnerom sa po piatich rokoch manželstva splnil obrovský sen a onedlho sa stanú rodičmi spoločného dieťatka. No a po moderátorke sa k radostnej novinke už vyjadril aj budúci otecko!

Tehotná moderátorka svoje očakávanie oznámila len v pondelok večer, v utorok sa nám ju už podarilo prichytiť pri odchode z Markízy, kde jej bruško vykúkalo aj napriek voľnému kabátu. Blondínka, ktorá by aktuálne mala byť v šiestom mesiaci, teda ešte stále pracovne zarezáva, dlho však už v televízii zrejme pôsobiť nebude.

Erika Judínyová už bruško neskryje. Takto sa nám ju podarilo zachytiť pri odchode z Markízy. Zdroj: Vladko Benko jr.

Hoci dvojica robila tajnosti pomerne dlho, odkedy ich sladké tajomstvo vyplávalo na povrch, začali sa šíriť stále nové a nové informácie. Aktuálne je už známe aj to, či sa manželia dočkajú synčeka alebo dcérky. „Bude to dievčatko,” prezradil pre Nový čas zdroj z okolia celebritného páru.

Okrem toho sa po Erike k očakávanému prírastku do rodiny vyjadril už aj budúci tatko. „Som rád, že sa mi podarilo vekovo prekonať Mirka Nogu a termínom predbehnúť Ondra Kandráča. Je to pre nás pozitívny šok a sme šťastní,” povedal pre portál markiza.sk Štefan Skrúcaný, z ktorého slov vyplýva, že v podobný zázrak sa zrejme už ani neodvážili dúfať. Našťastie sa zadarilo a my prajeme najmä veľa zdravia!