Korona-KARANTÉNA Mira Nogu: Herec v izolácii neobsedí... TOTO musíte vidieť!

V čase, keď sa svet zmieta v probléme zvanom koronavírus, sa väčšina umelcov snaží prostredníctvom internetu motivovať ľudí, aby zostali v bezpečí svojho domova. Robia to rôznymi koncertami, či vystúpeniami, ktoré vysielajú online.

K týmto kolegom sa najnovšie pridá aj Miro Noga, spolu s partiou ďalších troch hercov. Štvorica sa chystá priniesť všetkým milovníkom divadla do pohodlia ich obývačiek komédiu MATRIX. Štyri príbehy nás pútavo a pikantne vtiahnu do života niekoľkých vzťahov, ale aj do histérie, ako ju ešte nepoznáme.

Hru od autora a režiséra Karola Vosátka si môžete vychutnať už v pondelok 30. marca o 21:00!

Lístok na online predstavenie komédie MATRIX si za 10 eur môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk