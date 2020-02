Judínyová sa stane čoskoro mamou: Pohlavie bábätka odhalené!

Podľa informácií denníka Nový Čas budúca mamička Erika Judínyová nosí pod srdcom svoju nasledovníčku. Po piatich rokoch od svadby so Štefanom Skrúcaným sa im zadarilo a dočkajú sa spoločného dieťatka. Pre markizáčku to bude premiéra, no ostrieľaný moderátor sa stane už štvornásobný otcom. K dvom chlapcom a dcérke už čoskoro pribudne sestrička.

Pre spomínaný denník to potvrdil ich zdroj: „Bude to dievčatko. Erika by mala byť na prelome piateho a šiesteho mesiaca.” Moderátorke Smotánky sa tak úspešne podarilo tehotenstvo skrývať poriadne dlho. Bruško už však viac neutají, čo si mohli diváci všimnúť aj v sobotňajšej Smotánke.