Števa Skrúcaného ste takto ešte nevideli: Veď to je úplne iný človek!

BRATISLAVA - V aktuálnej situácii ženy zvyčajne nepoužívajú mejkap a muži si nechávajú narásť bradu. A niektorí už vyzerajú ako taký Mikuláš. To je aj prípad Štefana Skrúcaného (60), ktorý sám priznáva, že sa už na seba nepodobá.

Štefan Skrúcaný sa včera objavil v relácii Zostali sme doma, kde mal najprv na tvári rúško. Keďže však bol v pohodlí domova, rýchlo si ho dal dole. „Ja som si nechal to rúško, aby ste videli, že dodržiavam všetky pokyny a jednak by ste ma aj tak nespoznali, tiež som si nechal niečo medzitým vyrásť, takže sa sám na seba nepodobám,” vyhlásil herec.

Zdroj: TV JOJ

Už začiatkom apríla sa objavil na televíznej obrazovke s porastom, no odvtedy mu brada poriadne narástla. „Ale viete, za chvíľu koniec roka, príde Mikuláš, o tú postavu Mikuláša bude ešte veľká bitka medzi slovenskými hercami,” povedal s vtipom sebe vlastným.

No moderátor Vlado Voštinár ho hneď schladil. „Vieš si ty predstaviť, ako budeš vyzerať na Mikuláša? Ja trochu áno a nechcel by som ťa ukázať mojim deťom,” povedal. Na to mu Skrúcaný sľúbil, že si bude bradu udržiavať zastrihávaním.