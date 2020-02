EXKLUZÍVNE: PRVÉ FOTO po prevalení tehotenstva Judínyovej (49): Wau, pozrite na to bruško!

Erika Judínyová

Zdroj: Vladko Benko jr.

BRATISLAVA - Len v pondelok večer na verejnosť vyšla správa, že markizáčka Erika Judínyová (49) sa pred päťdesiatkou stane prvýkrát mamou. Tento obrovský zázrak spôsobil hotový boom a, samozrejme, všetci začali riešiť to, ako vyzerala v poslednej odvysielanej Smotánke, ktorá sa nejaký čas predtáča, a či už na nej boli vidieť jasné náznaky tehotenstva. A veru aj boli, no my máme niečo ešte lepšie. Takto moderátorka naozaj vyzerá dnes!