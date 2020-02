Exkluzívne! Jasmina Alagič búra predsudky o Rytmusovi: Prezradila nám, aký je otec!

Od momentu, kedy priviedla Jasmina maličkého na svet, sa život populárnej dvojice absolútne obrátil. Aké ale boli ich prvé emócie vo chvíli, keď svojho vytúženého Sanela prvýkrát zbadali? „Samozrejme, že tam bolo veľké dojatie. Tým, že ja som išla cisárskym, je to trošku iné, ako keď ženy rodia prirodzene. Je to také, že zrazu nevieš, čo sa deje, necítiš si polovicu tela, vytiahnu bábätko, dajú ti ho... A najnádhernejší moment bol, keď vlastne Paťo bol za mnou a hovorí, že Sanelko, láska, už je vonku, tak... ani nad tým nemôžem rozmýšľať, nádherné,” poodhalila nám balkánska kráska niečo z chvíľ ich najväčšej radosti.

Mnohí Patrika vnímajú ako kontroverzného rapera, aj on je však, čo sa rodiny týka, obyčajným mužom, ktorý sa snaží pre svoje dieťa a rodinu urobiť všetko, čo môže. Jasminy sme sa spýtali, akým je otcom. „Ó, Bože, fantastický! On je predovšetkým maximálne milujúci otec. Tá láska, ktorú on dáva nám a malému, to je na nezaplatenie. A to nielen že ja hovorím, to je hrozne vidieť na malom. Že my len prídeme do spálne, on ho len uvidí tak nejako v šere a on sa začne tak strašne rehotať. To je tak strašne silná emócia a dôkaz toho, aký je on otec,” povedala nám s obrovským nadšením.

V rozhovore nám Jasmina prezradila aj to, či Patrik Sanela prebaľuje, aký majú spoločný rituál, no zaspomínala si aj na slzy, ktoré po pôrode zákonito prísť museli. Ak vás zaujíma, aké pokroky malý Sanel robí, čím je výnimočný a ako prekonali detské zdravotné komplikácie, pozrite si náš videorozhovor vyššie!