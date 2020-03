Rytmus si kopol do Markízy: Hanba pred tisíckami divákov... TAKTO ich ešte nikto nestrápnil!

Patri Rytmus Vrbovský

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Ešte v roku 2018 to vyzeralo tak, že Rytmus (43) si v Markíze poriadne zavaril a viac si tam neškrtne. Dokonca chceli voči nemu podniknúť právne kroky. No teraz si z televízie opäť poriadne vystrelil. Jeho "vtípek" sa dokonca dostal aj do Smotánky a doteraz nikto netušil, že Patrik Vrbovský všetkých nachytal, a tak sa mu Markízu podarilo strápniť pred takmer celým Slovenskom...