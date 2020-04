8-mesačný Sanel otvára Rytmusovi oči: Koniec luxusu a služobníctvu!

Jeden z najúspešnejších slovenských raperov sa už roky obklopuje luxusom. Ťažké zlaté reťaze, špičkové hodinky, oblečenie od najznámejších dizajnérskych značiek, či drahé autá... To všetko Rytmus hrdo vystavuje na koncertoch i na sociálnych sieťach. Raper však teraz naznačil, že okázalému luxusu by mohol byť koniec.

S príchodom jeho prvorodeného syna Sanela, ktorého mu minulé leto porodila krásna moderátorka Jasmina Alagič, sa z Rytmusa akoby stával iný človek. Jeho prioritou sa stala rodina a netajil sa ani tým, že pre svojho syna chce byť tým najlepším otcom a vštepiť mu správne hodnoty. A zdá sa, že raper je kvôli tomu ochotný obetovať aj svoj doterajší životný štýl.

Rytmus je už roky zvyknutý na nadštandardný servis a luxus. Zdroj: Intagram R.K.

„Kedysi, keď som žil iba pre rap, tak som si kupoval servis a nemusel som pohnúť ani prstom. Myslel som si, že je to úplne ok. (Asi aj je, pokiaľ nechceš ísť deckám príkladom). Sila je, že čoraz viac si uvedomujem pri mojom synovi, aby v tomto služobníctve nevyrastal a nebral to ako samozrejmosť, že sa všetko zaplatí. Teším sa na našu spoločnú cestu životom. Som vďačný za tvoju školu, aj keď o tom ešte nevieš,” vyznal sa Rytmus na svojom Instagrame a naznačil tak, že si Sanel úspech v živote bude musieť zaslúžiť rovnako, ako kedysi on sám. Aj raper totiž pochádza zo skromných pomerov a svojim fanúšikom neustále prízvukuje, že za všetko, čo má, vďačí najmä tvrdej práci.

Rytmus chce syna Sanela vychovať bez zbytočného rozmaznávania. Zdroj: Intagram R.K.

Či budú Rytmus a Jasmina v tomto snažení úspešní, to sa ukáže až o pár rokov.

V šatníku malého Sanela už dnes nechýbajú dizajnérske kúsky. Zdroj: Instagram J.A.