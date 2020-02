Prsnatá exfarmárka už nie je sama: Priznala vzťah... Je to vážne!

Na Farme X sa síce od roboty nepretrhla, no aj napriek tomu to dotiahla v šou ďaleko. Po skončení relácie pribudli na jej sociálne siete tisícky sledovateľov a Karin začala život instagramovej hviezdy. Dokonca si nechala urobiť aj prsia. Pred vyše rokom si ľahla pod nôž a napriek tomu, že už príroda v oblasti jej hrudníka nešetrila, predsa len si nechala exfarmárka vylepšiť prsia.

Karin Dvořáková konečne našla lásku. Zdroj: Instagram K.D.

Nielen vďaka bujnému dekoltu sa jej nahrnulo množstvo ponúk na spolupráce a práve vďaka jednej spoznala svojho priateľa. Novým vzťahom sa pochválila tmavovláska na Instagrame. Hoci pridala len tajomnú fotku držiacich sa rúk s popisom „Nová kauza #AjKeďNeprajeteMámeTovP*či”, ku ktorej sa ihneď začali kopiť prajné komentáre, nám sa podarilo zistiť viac.

Samotná Banskobystričanka nám prezradila, že je to skutočná láska. „Áno, je to veľká láska, konečne po troch rokoch niečo ozaj vážnejšie a od srdca,“ potvrdila sexi exmarkizáčka svoj nový vzťah. I keď sa ním pochválila až teraz, sú spolu už dlhšie a poznajú sa od leta. „Poznáme sa osobne od augusta a dáko sa to dopracovalo až do vzťahu, keď sme si po stretávaní povedali, že ideme do toho. Spoznali sme sa v Tatrách, keď mi písal ohľadom fotenia na súťaž. Tak prišiel s kamarátmi a vtedy sme si padli do oka a boli potom nonstop v kontakte,“ vyjadrila sa Karin pre topky.sk. Zdá sa, že láska jej skutočne prospieva, pretože doslova žiari.