Bývalá farmárka sa nechala upraviť: Najprv prsia, teraz pery... Uf, to sú ale gamby!

Po skončení Farmy X si Karin Dvořáková, ktorá sa prebojovala skutočne ďaleko splnila svoj sen a nechala si upraviť prsia. V januári 2019 si ľahla pod nôž a pár týždňov po operácii sa svojim fanúšikom pochválila poriadnymi bombami. Momentálne šťastne zadaná rodáčka z Banskej Bystrice sa presťahovala do Košíc a práve tam sa nechala opäť upraviť.

Tmavovláska si dala napichať pery. Zrejme čakala na aspoň aké-také uvoľnenie opatrení v rámci boja proti koronavírusu, aby si nechala ústa nafúknuť. „No dievčatá, tak ste si mohli všimnúť, že som si teda vybrala v Košiciach kliniku na pery. Akurát idem od nich a vie vám urobiť úplne brutálne kontúry. Presne vám tá pera vie vystúpiť. Fakt, akože doporučujem," nechala sa v príbehoch na Instagrame počuť Karin.

Krátko po zákroku však Dvořáková na videu pôsobila, akoby na ňu urobil nálet roj včiel a namiesto pekne krojených pier mala skôr obrovské gamby. To sa zrejme ešte zastabilizuje, no na prvý pohľad si poviete len uf. Zdá sa však, že tmavovláska so zásahmi do tela ešte neskočila. „A doktorka je samozrejme úplne úžasná. Už som sa s ňou dohodla aj na ďalšie veci. Takže určite prichystáme aj ďalšie zákroky, ktoré robia," odkázala cez sociálnu sieť.