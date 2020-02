Známy exmarkizák prezradil: TAKTO sa zoznámil s partnerkou a... Chce sa usadiť!

Jakub Ťapák je obľúbený humorista a komik, no ľudia ho skôr evidujú pod prezývkou Zitron. A ako k nej vlastne prišiel? „Toto je strašne dlhý a nudný príbeh. Vzniklo to v časoch, keď som ešte tancoval breakdance a spolutanečníci si všimli, že veľmi často pijem citrónové nápoje, tak ma tak označili.“ S prezývkou sa veľmi rýchlo stotožnil. „Ono to prišlo veľmi prirodzene a už som na to začal tak reagovať, že som si ani neuvedomoval, že je to prezývka. Automaticky som to bral tak, že som to ja. A potom som si uvedomil, že aha, už sa tak aj predstavujem, takže evidentne je to niečo, čo je moje a čo patrí ku mne,” povedal Zitron.

Jakub Zitron Ťapák je známy a obľúbený stand-up komik. Zdroj: Instagram J.Ť.

A pod touto prezývkou funguje aj ako stand-up komik. Za svoj začiatok vďačí Janovi Gorduličovi, cez ktorého sa k tejto profesii dostal. „Skrátená verzia je tá, že sa mi zapáčil ten žáner, sledoval som videá z Ameriky – tých najväčších komikov, čo ľudia ani nemajú odkiaľ poznať a zistil som, že na Slovensku Jano Gordulič robí open miky, čo znamená, že človek neznámy si môže zadarmo prísť vyskúšať tri minúty svojho materiálu. Dlho som sa odhodlával, ale nakoniec som mu napísal, dohodli sme termín, prišiel som, vyskúšal som. On povedal, že je to dobré, niečo tam je, pracuj na tom a odvtedy sa to vlečie so mnou,“ prezradil, ako sa začal písať jeho príbeh komika. Jeho prvé vystúpenie však bolo podľa neho skutočne zlé. „Katastrofálne. To boli tri minúty ticha a na konci som mal nejaké dva smiechy, lebo som použil taký nejaký lacný vtip, nejaká vulgárna téma to bola. Ale to sa človek naučí. Potom už to išlo lepšie a lepšie,” zhodnotil.

Napriek tomu, že je najmä komikom, v nedeľu si vyskúša moderovanie galavečera Krištáľové krídlo. Prekvapila ho vôbec táto ponuka? „Veľmi. Ja som doteraz prekvapený, že ma ľudia oslovujú na moderovačky, lebo ja všade prízvukujem, že som stand-up komik a teší ma, že si to ľudia tak spájajú, že stand-up komik má prejav a môže byť aj moderátor, čo je super, ale oni si neuvedomujú ten stres, ktorý ide ruka v ruke s moderovaním. Pri stand-upe je to také uvoľnené. Nehovorím, že musím vyslovene nadávať a byť vulgárny, ale to moderovanie je predsa len také decentnejšie, človek sa musí ovládať, mať určitý svoj prejav a pri stand-upe je človek sám sebou. Akonáhle sa pri stand-upe na niečo hrá, tak vtedy to nefunguje. A ja sa snažím, aj sa budem snažiť počas tohto večera vniesť takú uvoľnenosť stand-upu do moderovania prestížneho Krištáľového krídla.“ A pritom váhal len chvíľu, lebo ako sám vraví, Mária Vaškovičová, ktorá za ocenením stojí, bola veľmi presvedčivá.

Tento rok si vyskúša moderovanie prestížneho galavečera Krištáľové krídlo. Zdroj: Instagram J.Ť.

Na pódium sa postaví vedľa ostrieľanej Jarmily Lajčákovej-Hargašovej, ktorá má za sebou nejeden priamy prenos. Jakub sa preto poctivo pripravuje. „Ja sa učím od slova do slova. Ja si to skúšam. Nehovorím, že pred zrkadlom, ale sú tam informácie faktické, ktoré treba povedať správne. Ja si potrpím na to, aby to bolo z mojej strany na 100 percent zvládnuté. A keď tam vznikne nejaká príležitosť na improvizáciu, tak dúfam, že sa jej chopím a chopím sa jej správne a ľudia sa zabavia. A keď nie, tak sa držím toho napísaného.“

Mnohí ľudia z mladej generácie Krištáľové krídlo veľmi nevnímajú a skôr to okolo nich len tak prefrčí. Ani Zitron nebol donedávna výnimkou. „Mal som na to do minulého roka rovnaký názor. Ako, registroval som to. My sme kedysi aj s Lacim Strikeom, keď som ešte tancoval, vystupoval na Krištáľovom krídle. Ale pre mňa to bolo iba jedna z ďalších šou televíznych, kde si idem zarobiť peniaze ako tanečník a nevnímal som vlastne tú podstatu a hĺbku tej myšlienky. No a minulý rok, keď otec získal ocenenie, stal sa laureátom, tak až vtedy som si uvedomil, že aha, sú tu ľudia, ktorí naozaj makajú, obetujú energiu, majú nejaké hodnoty a chcú spraviť ten svet lepším. A toto je naozaj niečo pekné, čo treba podporiť," vysvetlil svoj postoj mladý Ťapák.

Mohlo by sa zdať, že Jakub mal dokonca v živote vydláždenú cestičku vďaka svojmu priezvisku. Predsa len dedo známy režisér a herec, otec umelecký sochár a strýko herec. No nie je to tak. „Nebolo to také, že by mi niečo otec, strýko alebo dedo, keď ešte žil, niečo dohadovali alebo dohadzovali. Bolo to skôr také, že „Ten Ťapák? Áno, ten Ťapák.“ A tým to končilo. A potom ja už som si išiel svojou cestou.“ A jeho cesta smerovala aj na vysokú školu. Čo vyštudoval sympatický komik? „Toto mám v stand-upoch veľmi rozobraté. Ja som študoval fakultu telesnej výchovy a športu bakalára a potom som na magistra prestúpil na FMUK, kde som mal odbor marketing. Ale je vtipné, keď poviem, že som iba bakalár na FTVŠ. Toto primárne vedia fanúšikovia zo stand-upov, lebo je to taká vďačná téma.“

Zitron študoval na FTVŠ a pre neho je to vďačná téma stand-upov. Zdroj: Instagram S.

Úspešne doštudoval a na promóciách ho podporila aj hrdá priateľka Saška, s ktorou tvorí pár už niekoľko rokov. Dokonca tancuje v SDA rovnako, ako kedysi Zitron. „Zoznámili sme sa na Grape, kde sme tancovali s Lacim Strikeom. Tam sme o seba tak zavadili, že ahoj-ahoj. Ona vtedy rozdávala energetické nápoje. Potom prišla tancovať do SDA-čky, lebo videla naše vystúpenie a veľmi sa jej to páčilo. A potom sme sa začali ťahať, motať a nakoniec spolu chodiť a už spolu žijeme,” prezradil komik ako sa dali s jeho láskou dokopy.

Jakub sa netají tým, čím ho Saška zaujala. „Zmysel pre humor. Okrem vzhľadu, lebo to teda na prvý pohľad nejaké sympatie sú, ale to. Ona má taký zmysel pre humor, že veľakrát mi stand-upy píše ona. Čo sa týka názorov, nahodí niečo, alebo je niečo poviem a ona, že toto by sa dalo možno inak, ešte toto skús povedať... Konzultujem to s ňou.“

No nie je to len o tom, že s ňou preberá prípravu na svoje stand-upy, ale plánuje s ňou aj budúcnosť. Čiže budú zásnuby? Svadba? „Toto je otázka, ktorú kladú väčšinou rodičia,” smeje sa na plné hrdlo. „Ale myslím si, že je to na ceste. Ja sa tomu nevyhýbam. S ňou chcem ostať do konca života. A či príde skôr dieťa alebo zásnuby a svadba, to už je pre mňa, prepáč Saška, druhoradé. Z mojej strany je to rozhodnutie, ktoré je hotové a za ktorým si stojím.“