Exfarmárka Karin je šťastne zadaná: TENTO FEŠÁK je jej frajer!

BANSKÁ BYSTRICA - Karin Dvořákovú (26) poznajú ľudia najmä vďaka reality šou televízie Markíza Farma X. Hoci sa na statku od roboty nepretrhla, dobojovala to do semifinále. Exfarmárka, ktorá si minulý rok splnila sen a nechala si upraviť prsia len nedávno priznala vzťah a doslova žiari šťastím. Bodaj by nie, keď má doma takého fešáka!

Po skončení reality šou Farma X sa po Karininom boku neobjavoval žiaden partner. Až doteraz. Banskobystričanka totiž nedávno priznala, že je šťastne zadaná a po uši zamilovaná. „Áno, je to veľká láska, konečne po troch rokoch niečo ozaj vážnejšie a od srdca,“ prezradila pre topky.sk tmavovláska.

Karin Dvořáková sa nedávno pochválila vzťahom. Zdroj: Instagram K.D.

Vo svojom partnerovi našla oporu a šťastie. Zoznámili sa minulý rok v auguste v Tatrách, keď fotili zábery do súťaže. Už vtedy si padli do oka a boli spolu v neustálom kontakte, až to prerástlo do lásky ako hrom. Tá Karin mimoriadne prospieva a exfarmárka priam žiari.

Bodaj by nie, keď má doma poriadneho fešáka. Priateľ semifinalistky desiatej série markizáckej reality šou sa volá Marek a v minulosti robil hasiča. Aktuálne dokonca kandiduje za jednu z politických strán v nadchádzajúcich voľbách. Rozhodne je to pekný chlap, za ktorým by sa nejedna žena na ulici otočila. Svojím šarmom, vzhľadom a zaiste i povahou si získal srdce Karin.

Zdroj: Instagram M.H.