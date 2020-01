Twiinska Daniela v slzách: Lobotka sa prvýkrát stretol s ich dcérkou a hneď musel odísť!

BRATISLAVA - Uplynuli už viac ako dva týždne, odkedy sa z Daniely Nízlovej (33) stala pyšná mamina a svoju partnerovi Stanovi Lobotkovi (25) priviedla na svet dcérku Lindu. Futbalista však v tom čase riešil prestup do Neapolu, a tak brunetka nemohla rodiť v Španielsku, ako to pôvodne plánovala. Vrátila sa za rodinou na Slovensko a dievčatko porodila v Trenčíne. Športovec tak svoje bábätko prvýkrát videl až začiatkom tohto týždňa, no doslova po pár hodinách sa musel vrátiť späť do Talianska...

Keď sme čerstvej mamine zavolali, ako si užili rodinné stretnutie, netajila dojatie. „Stanko bol veľmi šťastný. Keď som ich prvýkrát videla spolu, aj som si poplakala. Ale vzhľadom na to, že momentálne dokopy nespím, rozplače ma už aj čokoľvek iné,” povedala nám so smiechom Danielka a dodala, že v momente, keď môže spať aspoň tri hodiny, má chuť od radosti buchnúť šampanské. Aj my sme sa jej dovolali v čase, keď mala za sebou len hodinový spánok.

Nad únavou však prevládala radosť zo stretnutia s futbalistom. „Ide mu to naozaj veľmi dobre. Ukázali sme mu grify, ako Lindušku držať, hneď sa toho chopil. Aj keď v noci plakala, hneď k nej vstal a utíšil ju,” povedala nadšene o spoločnom stretnutí, ktoré, žiaľ, z dôvodu pracovných povinností mohlo trvať iba jeden deň a Lobotka musel ísť späť do Talianska. Maličká je ale vraj úžasne dobré bábätko, jediným aktuálnym problémom sú koliky, ktoré sú však pre detičky celkom bežné.

Z Daniely Nízlovej je už pyšná mamina. Aktuálne toho však pri Linduške veľa nenaspí. Zdroj: Instagram D.N.

Stano Lobotka sa mohol za rodinou zastaviť iba na jediný deň. Zdroj: Instagram D.N.

„Masírujeme jej bruško, vymenili sme jej mlieko, skúšame všeličo, ale musí to proste iba prejsť. Je ale pravda, že keď plače, niekedy už plačem s ňou. Momentálne ešte ani nechodíme von, pediatrička nám povedala, že kým nebude mať aspoň 3 kilogramy, mali by sme zostať doma, v Trenčíne navyše momentálne vyčíňa chrípka,” prezradila nám speváčka, ktorá sa už teraz nevie dočkať, kedy bude rodinka opäť pokope. No a my dievčatám, samozrejme, prajeme veľa zdravia, aby si mohli ďalšie spoločné chvíle užívať naplno!