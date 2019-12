Veronika z Twiins v tom sestru nenechá: Prílet do Španielska na poslednú chvíľu... Stihne pôrod?

Dvojičky Daniela a Veronika Nízlové

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Nechať ju v tom samú? Ani náhodou! Dvojičky Daniela a Veronika Nízlové (33) už mnohokrát ukázali, že ich spája naozaj silné súrodenecké puto. Aj to je dôvod, prečo sa sestry rozhodli, že hoci každá z nich žije v inej krajine, sviatky strávia spolu v Španielsku. No a rovnako to platí, aj čo sa týka Danielinho pôrodu. Má to však jeden háčik...