Tehotná Twiinska len pár dní pred pôrodom: Nečakaný návrat na Slovensko... A bez Lobotku!

VIGO/TRENČÍN - Twiinske Daniele Nízlovej (33) do pôrodu zostáva skutočne už len pár dní. I keď bola kráska pripravená rodiť v Španielsku, kde býva so svojím partnerom, futbalistom Stanom Lobotkom (25), nakoniec sa jej plány nečakane zmenili...

Speváčka strávila niekoľko posledných mesiacov práve v Španielsku, kde Lobotka pôsobí ako záložník vo futbalovom klube Celta Vigo. Hneď, ako sa dvojica dozvedela radostnú správu, že k nim čoskoro pribudne aj malá dcérka, Daniela začala vo Vigu zariaďovať veci okolo pôrodu. V Španielsku sa jej podarilo vybaviť všetko potrebné i dohodnúť sa s tamojším pôrodníkom.

Daniela Nízlová a Stano Lobotka žijú v Španielskom Vigu, kde speváčka plánovala aj rodiť. Zdroj: Archív Daniela Nízlová

Situácia sa však len pár dní pred plánovaným termínom pôrodu od základov zmenila. Daniela si koncom minulého týždňa pobalila potrebné veci a z ďalekého Viga si to musela namieriť naspäť na Slovensko. Dlhú cestu autom absolvovala spolu s rodinou a momentálne sa už nachádza v Trenčíne, kde býva aj jej sestra Veronika a zotrvá tam až do pôrodu.

Daniela Nízlová opustila Španielsko a na poslednú chvíľu rozhodla pre pôrod na Slovensku. Zdroj: Instagram D.N.

Dôvodom neplánovaného presunu na Slovensko je prípadný prestup Stana Lobotku do talianskeho Neapola, o ktorom sa momentálne rokuje. „Rozhodla som sa prísť kvôli tomu, že keby náhodou vyšiel prestup do Neapola, tak by som zostala sama s malou zaseknutá v Španielsku minimálne 3 mesiace, takže sme narýchlo zvolili pôrod na Slovensku,” objasnila pre Topky situáciu Daniela.

Kráska by mala rodiť už o pár dní. Zdroj: Instagram D.N.

Slovensko je na tom, čo sa byrokracie týka, podstatne lepšie a speváčka tu má potrebné zázemie. „Tu dostaneme rodný list hneď a pas vieme vybaviť do 24 hodín. Mám v Trenčíne svoju lekárku a pôrodníka budem konzultovať s ňou.” povedala nám. Daniela má teda pri sebe rodinu, no keďže je futbalová sezóna v plnom prúde, svoju lásku musela nechať za hranicami: „Stanko je zatiaľ v Španielsku, chcel byť pri pôrode, ale z časového hľadiska sa mu to, žiaľ, asi nepodarí.”

Stano Lobotka pravdepdobne pri pôrode nebude, keďže kvôli povinnostiam musel zostať v Španielsku. Zdroj: Instagram D.N.

Kráska by svoju prvorodenú dcérku mala priviesť na svet už o pár dní. Plánovaný termín pôrodu je 17. januára.