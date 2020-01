Svet v strachu zo smrtiaceho koronavírusu: Známa Slovenka v »centre« nákazy... Jana, je to obrovský RISK!

BANGKOK - V čase, keď svet desí smrtiaci koronavírus, mnohí prehodnocujú svoje cesty do Ázie. Exfarmárka a beauty blogerka Jana Hrmová (25) sa však svojej dovolenky nevzdala. Aktuálne sa nachádza v hlavnom meste Thajska, v Bangkoku. Mala by sa mať však na pozore - práve toto mesto je totiž na druhom mieste v počte nakazených na svete!

V piatok sme na Topkách informovali o banálnej chybe, ktorá slovenskú youtuberku Janu Hrmovú takmer stála dovolenku v Thajsku. Zistila totiž, že jej chýbajú doklady. „Predvečer odletu do Ázie som zistila, že som asi stratila pas, takže som nikam nešla a točím vám tu otváranie balíčkov,“ informovala minulý týždeň svojich fanúšikov tmavovláska.

Hlúpa CHYBA markizáckej hviezdičky: Pred odletom sa zrútila a musela zostať doma... TOTO je dôvod!

Zdá sa však, že stratu pasu sa jej podarilo rýchlo vybaviť - v týchto chvíľach sa totiž na sociálnej sieti Instagram už pýši zábermi z horúceho Bangkoku. Mala by sa však mať na pozore. V týchto chvíľach totiž celý svet nerieši nič iné ako smrtiaci koronavírus, ktorý koncom roka vypukol v Číne. Neduh sa šíri extrémne rýchlo a zabil už 81 ľudí.

Práve preto mnohí prehodnocujú svoje cesty do Ázie... A radšej to mala urobiť aj Jana. Hoci necestovala do samotnej Číny, aj Thajsko je nemalou hrozbou. Ide totiž hneď o druhé centrum možnej nákazy. V súčasnosti je tam potvrdených 8 prípadov a mnoho ďalších sa testuje. Po Číne ide tak o krajinu s najvyšším počtom nakazených.

Jana Hrmová sa týchto chvíľach pýši fotkami z Bangkoku. Zdroj: ITA/AP Photo/Mark Schiefelbein,TASR/AP, Instagram J.H.

Navyše, Bangkok je hlavným medzinárodným dopravným uzlom pri cestovaní z a do Wu-chan a pred zastavením letov z tohto mesta cestujúci prevažne prichádzali práve do Thajska. Oslovili sme preto aj samotnú Hrmovú, či sa neobáva prípadných komplikácií a či sa v krajine nestretla s nejakými opatreniami v súvislosti s koronavírusom.

Doposiaľ nám však na správy neodpovedala. Veríme však, že dovolenku si v rámci možností užije a bez problémov sa vráti na Slovensko!

Viac o koronavíruse sa dočítate TU»