Hlúpa CHYBA markizáckej hviezdičky: Pred odletom sa zrútila a musela zostať doma... TOTO je dôvod!

Jana už niekoľkokrát svojim sledovateľom prezradila, že miluje cestovanie a často premýšľa, kam ju to zaveje najbližšie. Tentokrát sa chystala chladné slovenské ovzdušie vymeniť za horúcu Áziu, avšak namiesto odletu musela zostať sedieť vo svojom byte.

„Plánovala som ísť ku kaderníčke, aby mi ostrihala moje mŕtve blond končeky, ale tesne predtým som zažila také menšie mentálne zrútenie a vyriešila som to tým, že som sa nechala nafarbiť na čierno,” povedala na úvod svojho nového videa, kde prekvapila tým, že sa z blond farby vlasov opäť vrátila k čiernym.

Ženy odtieň či strih svojej koruny krásy menia väčšinou pri vzťahových drámach, Jana je však úplne iný prípad. K tomuto radikálnemu kroku ju dohnala premárnená šanca na relax v zahraničí, a tak si radosť urobila aspoň týmto spôsobom.

Dôvodom, prečo zostala doma, je naozaj fatálna chyba. V dostatočnom predstihu totiž neskontrolovala, či jej nechýba tá najdôležitejšia vec. Ženy sa často sústredia najmä na to, či majú pobalené všetky hygienické a kozmetické potreby, oblečenie či topánky. To však nie je to, na čo by sme mali najviac dbať a toto je jasný príklad.

Namiesto dovolenky v exotike aktuálne Jana Hrmová nakrúca videá vo svojom byte. Zdroj: Youtube J.H.

Jana priznala, že sa večer pred odletom takmer zrútila. Zdroj: Youtube J.H.

Tmavovláska doplatila na to, že si neskontrolovala doklady. „Moje zrútenie spočívalo v tom, že som v predvečer odletu do Ázie zistila, že som asi stratila pas, takže som nikam nešla a točím vám tu otváranie balíčkov,” priznala s rezignovaným úsmevom.

Stačilo tak skutočne málo a Jana mohla bez zbytočných stresov odletieť. Ak by si pas skontrolovala aspoň o dva dni skôr, mohla si ho nechať vystaviť expresne, čo by ju síce stálo vyšší poplatok, no prepadnutá letenka ju vyšla určite viac...