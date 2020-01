Petra Vajdová po problémoch opäť na obraze: Prehovorila o náročnom pôrode aj o výpovedi v SND!

BRATISLAVA – Zdá sa, že na sympatickú Petru Vajdovú (35) sa konečne usmialo šťastie a život jej prináša do cesty opäť pozitíva. Tesne po Vianociach sa opäť postavila na dosky, ktoré znamenajú svet a vrátila sa tak do SND. Teraz sa objavila aj v televízii, kde porozprávala nielen o výpovedi z divadla, ale aj pôrode a svojom synčekovi.

Nemala to ľahké a prešla si ťažkými životnými skúškami. Najprv ju zložil alkohol a kvôli nemu skončila aj na liečení. Tam predsa len zažila svetlý moment a našla lásku v podobe dnes už svojho manžela Martina. Z liečebne tak odišli ako nový pár, v decembri 2018 sa vzali a minulý rok v júni sa im narodil synček, ktorý dostal meno po otcovi. Vyzeralo to, že už bude len dobre, no Petinmu manželovi napokon zobrali vodičák, pretože nafúkal v práci a spôsobil škodu.

Petra Vajdová našla šťastie po boku manžela Martina Hrnčiříka. Zdroj: Facebook M.H.

Po všetkých problémoch však Peťa zrejme konečne chytila šťastie za pačesy. Vrátila sa naspäť do Slovenského národného divadla, kam pred rokmi prestúpila z Astorky. Povrávalo sa, že odtiaľ odišla kvôli výpovedi, no ako sama tvrdí, opak je pravdou. „Odišla som do národného a tam som dodnes. Ja som nikdy nedala výpoveď, ani oni mne. Som naspäť,“ povedala Peťa v šou Petra Marcina Neskoro večer.

Momentálne má sympatická herečka na programe tri predstavenia. „Vrátila som sa do svojho titulu Dobrodružstvo pri obžinkoch, potom ešte Polnočnú omšu, čo som hrala, tak tiež sa vraciam a akurát jeden záskok robím Antigonu, čo ma čaká ešte. Tieto tri predstavenia, ale viac nechcem. Predsa len, teraz som mama v prvom rade,“ hovorí brunetka.

Petra Vajdová sa vrátila do svojho pôvodného predstavenia Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zdroj: SND/Ctibor Bachratý

A práve synček Martinkom jej robí obrovskú radosť a je jej veľkou láskou. Na synčeka a materstvo sa jej opýtal aj moderátor šou. „Už to zvládam, ale ako hysterická prvorodička 34-ročná som ten prvý mesiac bola v takom šoku, že som myslela, že... Babybox ako použijem – vrátim to. Ja som naozaj nevedela, čo s tým,“ spomína Peťa, ktorá by však rozhodne nemenila. „Ale najkrajší moment je porodiť. Je to bolestivé, 15 hodín, ale všetko sa zmenilo a nič predtým nebolo. To je nový život, nový svet a ja som nikdy nebola šťastnejšia,“ prezradila, ako prebehol pôrod.

Ani ju však neobišla tradičná otázka, ktorú ľudia kladú rodičom – umelcom. Pôjde malý Martinko v maminých šľapajach a stane sa hercom alebo z neho chce mať niečo iné? Na to má Peťa jednoznačný názor. „On keď začne recitovať, dostane facku. Žiadne umelecké ambície. Raketa tenisová! Už mu ju pchám do ruky,“ smeje sa rodáčka z Martina, ktorá doslova žiari šťastím. A niet divu, okrem divadla totiž dostala úlohu ako mentorka v Zem spieva a obsadili ju tiež do pripravovaného filmu podľa predlohy Evity Twardzik.