Aktuálna FOTO Petry Vajdovej: Naplno zarezáva v divadle... TAKTO teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Konečne sa opäť dostala na tú správnu cestu a je na nej vidieť, že je so svojím životom spokojná a vyrovnaná. Koniec koncov, to, že aktuálne prežíva najšťastnejšie obdobie, potvrdila aj nedávno v šou Petra Marcina Neskoro večer. Prešla si mnohými peripetiami, no teraz Petra Vajdová (34) naplno zarezáva!

Petra Vajdová to nemala v živote jednoduché. Hoci mala úspešne našliapnutú kariéru, nenaplnená láska ju napokon dohnala k alkoholu a ten priamou čiarou na liečenie. Práve tam spoznala dnes už svojho manžela, s ktorým má osemmmesačného synčeka Martinka.

Len nedávno sa pomaly, ale isto začala vracať do pracovného kolotoča. Možno bola popudom aj strata zamestnania jej manžela Martina, ktorého vyhodili kvôli alkoholu. Petra sa tak opäť postavila divadelné dosky v hre Dobrodružstvo pri obžinkoch a aktuálne nahradila zosnulú Moniku Potokárovú († 27) v predstavení Antigona.

To, že naplno zarezáva na skúškach, potvrdil herec Ján Koleník, ktorý na svoj Instagram pridal spoločný záber s Petrou a Dominikou Kavaschovou. Pod fotografiou sa ihneď objavili komentáre, ako všetci držia Peti palce, že je výborná herečka. A ona začlenenie do pracovného tempa zrejme zvláda dobre. Na fotke síce vyzerá trochu unavene, ale to i Koleník. Napriek tomu jej úsmev z tváre nezmizol.

Ostáva len dúfať, že Peťa tentoraz vydrží. Na to byť silnou má teraz veľký dôvod - svojho synčeka. No nie vždy sa nejaký našiel, aby dokázala bojovať. Ako totiž priznala pre Báječnú ženu, po náročnom období v alkoholovom opare to pre ňu nebolo jednoduché. „Moja hanba bola taká veľká, že som sa bála chodiť medzi ľudí,” vyjadrila sa Petra. Chvalabohu, že ju prekonala a diváci sa tak na ňu opäť môžu tešiť v divadle. A hoci si prešla veľkými problémami, vidí na tom jedno veľké pozitívum. „Bez tejto trpkej skúsenosti by som nemala muža ani syna,” vysvetlila dnes šťastná mama a manželka.